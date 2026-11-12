¿Quedarse o irse? Ucranianos afrontan complicada decisión antes del invierno más duro de la guerra

Matvii Yermolenko, de dos años, sentado dentro de una maleta abierta mientras su madre, Kateryna Tsvihun, de 41, reúne la ropa de su hijo en su departamento en Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

“Hay tristeza, pero aún más fuerte es la conciencia de lo que tengo que hacer: irme”, señaló la madre, Kateryna Tsvihun, que agregó que volverán en primavera. “No puedo vivir sin Kiev y sin Ucrania. Tengo raíces aquí, mi hijo es ucraniano y mi esposo está luchando por esto”.

Los ucranianos se preparan para lo que muchos esperan que sea el invierno más duro de la guerra. El año pasado, los cortes en el suministro de calefacción dejaron a miles de personas en apartamentos helados en la capital. Ahora, según autoridades y analistas, el sistema energético, gravemente dañado, tiene cada vez más dificultades para resistir los envites, lo que pone a prueba una vez más la resiliencia del país. Sin un final del conflicto a la vista, muchos piensan únicamente en superar los próximos meses.

Kiev está ya bajo una gran presión. En la capital no ha habido ni un solo día sin una amenaza de ataque aéreo desde el 22 de agosto, a menudo seguida de operativos con drones durante el día y misiles por la noche. Algunos residentes se han ido a otras partes del país o al extranjero para pasar el invierno. Aunque es imposible calcular cuántas personas han dejado la capital, los cambios en el mercado de los alquileres ofrecen una posible pista.

“En septiembre, vimos que el número de apartamentos disponibles para alquilar estaba aumentando en Kiev, mientras que disminuía en varias ciudades del oeste”, dijo Liudmyla Kiriukhina, jefa del departamento de estadística de LUN, una plataforma inmobiliaria ucraniana. “Esto podría indicar que los inquilinos se estaban mudando desde la capital al oeste del país”.

Aprovechando su ventaja en drones a reacción y misiles balísticos, Rusia ha ampliado sus objetivos en la ciudad para incluir gasolineras, centros de datos, almacenes, grandes tiendas y puentes cruciales para el transporte civil en una ciudad dividida por el río Dnipro. Los cortes de electricidad han causado problemas en el metro, la principal arteria de transporte de Kiev, mientras que los problemas con el suministro de agua son cada vez más habituales. Algunos residentes también han criticado los preparativos de las autoridades locales para el invierno.

Pero irse cuesta dinero, y muchos se quedan, abasteciéndose de baterías externas, contenedores para el agua y cocinas portátiles de gas.

Para proteger a los hijos, algunos se van en invierno

Para Kateryna Tsvihun, de 41 años, el invierno pasado fue muy difícil. No soportaba la idea de que su hijo pasara por más cortes de electricidad, y mucho menos la posibilidad de quedarse también sin calefacción. Así que le dijo a su esposo, soldado desde 2022, que quería pasar este invierno en otro lugar.

No pudo encontrar una opción adecuada en Ucrania, pero un grupo de Facebook para madres a las que les gusta viajar la llevó a una en Albania.

“El nacimiento de un hijo lo cambia todo”, comentó. “Antes, por mucho miedo que tuviera, me quedaba en Kiev y ni siquiera pensaba en irme”.

Rusia atacó recientemente una zona próxima a una estación de metro a donde ella y Matvii suelen ir a pasear. “Da un poco de miedo quedarse”, dijo. “Pero sigue siendo nuestro hogar, así que volveremos esta primavera”.

Entregó su estación de energía portátil, sus baterías externas y sus lámparas recargables a familiares que se quedan en la capital. Para el viaje, compró una maleta grande de color azul claro y empacó solo cosas prácticas y unos pocos juguetes pequeños de Matvii.

“Lo veo como una oportunidad para respirar, porque el cansancio y la presión se han ido acumulando durante estos años de guerra, la espera solitaria de mi esposo y los ataques”, explicó.

Funcionario dice que Rusia busca quebrar la moral de Kiev

El Ministerio de Energía ucraniano dijo el miércoles que Moscú había seguido atacando instalaciones de generación eléctrica y subestaciones. “Los ataques al sector energético no se detienen”, apuntó el comunicado.

“La situación en Kiev es especialmente difícil en este momento: la gente y las empresas enfrentan muchas horas sin electricidad y sin agua”, afirmó el presidente, Volodymyr Zelenskyy. Los repetidos ataques y las constantes alertas de ataque aéreo hacen que las reparaciones se demoren mucho más, agregó.

“Este invierno podría ser igual de duro, o incluso más, que el anterior”, advirtió Andrii Tkachov, jefe interino de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev. “El enemigo seguirá golpeando la infraestructura crítica e intentará cortar la calefacción y el suministro de agua de los residentes”.

El objetivo del Kremlin es crear una crisis y tensiones humanitarias y sociales en la capital, la ciudad más poblada de Ucrania y sede de sus principales instituciones estatales, apuntó.

“El enemigo entiende que los ataques contra Kiev afectarán a la moral de todo el país. El objetivo principal es quebrar Kiev”, declaró Tkachov. “Pero, como solemos decir, Kiev se sostiene sobre tres pilares: la defensa antiaérea, nuestros trabajadores de servicios públicos y energía, y la autoorganización de sus residentes”.

A 1 de noviembre, el número de anuncios de alquiler activos en la ciudad había aumentado un 87% en comparación con el 1 de agosto, según LUN. En septiembre, los departamentos para alquilar durante el mes subieron en Kiev, pero bajó en varias ciudades del oeste como Uzhhorod, Leópolis, Chernivtsi e Ivano-Frankivsk. De acuerdo con LUN, esto podría indicar que los inquilinos se están trasladando hacia esas zonas, aunque se necesitaba más tiempo para estudiar los cambios.

Para algunos, irse no es una opción

Kateryna Tymoshenko, de 39 años, llevó a sus dos hijos a una manifestación el 17 de octubre para exigir la renuncia del alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko. Grupos cívicos, activistas y veteranos organizaron la protesta, acusando a las autoridades municipales de mala preparación para el invierno, falta de refugios, corrupción y uso indebido de fondos. Klitschko ha dicho que las críticas y la movilización forman parte de una campaña para desacreditarlo.

“Su mensaje fue directamente que nos fuéramos (…) Yo no tengo dinero para irme”, afirmó Tymoshenko, en respuesta al llamado del alcalde a principios de octubre.

Consideró mudarse al centro o al oeste del país, pero la alta demanda ha incrementado los precios y no pudo encontrar una vivienda asequible. Su esposo también está en el frente, así que los preparativos para el invierno recayeron sobre ella.

“Espero que sea peor de lo que fue, precisamente por el estado psicológico”, afirmó. “Espero que al menos haya calefacción y alcantarillado”. De lo contrario, añadió, incluso personas como ella, preparadas para condiciones duras, se plantearán irse.

Tymoshenko tiene baterías externas y la familia ya se ha mudado a un departamento en un primer piso.

“Todo depende de nuestros aliados”, dijo. “A pesar de la resiliencia de nuestra gente, estoy lista para aguantar el mayor tiempo posible. Pero no tenemos dinero, no tenemos armas, no tenemos Patriots (baterías antimisiles). Así que nos vemos obligados a explicar, a pedir, a suplicar”.

“Bueno, esta es la vida que tenemos”, concluyó. “No la hemos elegido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP