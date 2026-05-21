¿Qué tan diferentes fueron las visitas de Trump y Putin a China?

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), estrecha la mano de su homólogo chino, Xi Jinping, tras una visita a los jardines Zhongnanhai, en Beijing, el 15 de mayo de 2026. (Evan Vucci/Pool Foto vía AP, archivo) AP

Durante la visita de Trump, China trató de estabilizar los lazos con Estados Unidos, mientras que el viaje de Putin sirvió para profundizar su asociación estratégica con Rusia.

Xi hizo hincapié en la hospitalidad ceremonial durante el viaje de Trump, incluyendo una rara visita a Zhongnanhai, los antiguos jardines imperiales que ahora sirven como sede del gobierno chino. Beijing entendía que Trump valoraba las demostraciones de respeto muy visibles, señaló George Chen, socio de la práctica de Gran China de The Asia Group. “Xi sabe que esto es lo que Trump valora: que lo traten como a un VIP, que lo respeten frente a las cámaras”.

Con Putin, explicó Chen, Xi pasó al trasfondo. “Reafirmar el tratado de amistad, firmar nuevos acuerdos energéticos y volver a enfatizar su asociación ‘sin límites’”, añadió.

Las diferencias entre las visitas de Trump y Putin empezaron por su duración: el presidente de Estados Unidos pasó tres días en China, mientras Putin estuvo apenas dos.

Ambos fueron recibidos en la plaza de Tiananmen con guardias ceremoniales, una banda militar y niños agitando banderas de China y sus países.

Ambos mantuvieron también reuniones a puerta cerrada con Xi en el Gran Salón del Pueblo, junto a la plaza.

Pero mientras la estancia de Trump no incluyó un acto público de firma de acuerdos, Putin y Xi presenciaron la firma de pactos bilaterales y memorandos de entendimiento.

Trump también recibió una visita privada al Templo del Cielo y recorrió los jardines imperiales de Zhongnanhai.

Putin, en cambio, pasó gran parte de su tiempo con Xi dentro del Gran Salón del Pueblo, donde recorrieron una exposición fotográfica sobre la relación entre Beijing y Moscú y más tarde tomaron té.

El viaje de la semana pasada fue la segunda visita de Trump a China como presidente. Para Putin, fue el 25º viaje al país.

La división más clara estuvo en el mensaje

El principal contraste entre las dos cumbres estuvo en su mensaje.

Con Trump, Xi se centró en la necesidad de mantener una relación relativamente estable tras meses de tensiones y una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Instó a su par estadounidense a ver a China como un socio, no como un rival, y ambos acordaron trabajar hacia lo que describieron como “una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos”.

Con Putin, Xi buscó reforzar y profundizar una asociación de larga data que es estratégica y económicamente importante para las dos naciones.

Mientras Washington y Beijing aún intentan estabilizar sus vínculos comerciales, Moscú y Beijing reafirmaron su relación como socios esenciales. Putin afirmó que la “fuerza motriz” de la relación era el sector energético, en especial el petróleo y el gas.

Xi firmó acuerdos solo con uno de los presidentes

Beijing y el Kremlin firmaron más de 40 acuerdos de cooperación que abarcan áreas como comercio, tecnología e intercambios mediáticos. Los dos líderes rubricaron también una declaración conjunta que describe a Rusia y China como “importantes centros de poder en un mundo multipolar”.

Trump y Xi, por su parte, no firmaron ninguna declaración conjunta ni supervisaron la firma de acuerdo alguno durante la visita. Solo después de que el presidente estadounidense dejó Beijing, ambos países anunciaron los detalles de varios pactos, y Washington indicó que China había aceptado comprar productos agrícolas estadounidenses por un valor anual de 17.000 millones de dólares y adquirir 200 aviones a Boeing.

“China y Rusia alcanzaron más acuerdos, y con China y Estados Unidos, ¿cuáles son los acuerdos? Ni siquiera eso no está muy claro”, comentó Claus Soong, analista del Mercator Institute for China Studies en Berlín.

Pero Lyle Morris, investigador principal sobre seguridad nacional china y política exterior en el Center for China Analysis del Asia Society Policy Institute, sostuvo que la mayor sorpresa de las reuniones entre Xi y Putin fue que, al parecer, no se firmó ningún acuerdo formal para el gasoducto Power of Siberia 2, que podría mandar gas de Rusia a China a través de Mongolia.

“Esto es un enorme revés para Rusia y para Putin”, afirmó.

Putin y Trump tienen posturas diferentes sobre Taiwán

Moscú está estrechamente alineado con Beijing con respecto a Taiwán, una isla democrática que China reclama como parte de su territorio. Mientras, Estados Unidos mantiene una postura deliberadamente ambigua sobre el territorio y actúa como su principal respaldo informal y proveedor de armas.

Xi dejó claro a Trump que Taiwán es la cuestión más importante en su relación bilateral y advirtió que manejar mal los vínculos de la Casa Blanca con la isla autogobernada podría conducir a una confrontación entre ambos países.

Trump no abordó públicamente el tema de Taiwán durante la visita. Pero, de regreso a Estados Unidos, describió las ventas de armas a Taiwán como una “muy buena baza de negociación” con Beijing, comentarios que avivaron la ansiedad en la isla.

Con Putin, no hubo indicios de desacuerdo sobre el asunto.

En la declaración conjunta firmada por Xi y Putin, Rusia reiteró su oposición a la independencia de Taiwán “en cualquier forma” y expresó su apoyo a lo que describió como los esfuerzos de China por defender su soberanía y lograr la “unificación nacional”.

Según el Ministerio de Exteriores chino, ambas partes mostraron también su preocupación por lo que calificaron como una “remilitarización acelerada” de Japón, en el contexto de las tensa relaciones entre Beijing y Tokio por Taiwán.

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Leung informó desde Hong Kong y Mistreanu desde Bangkok, Tailandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP