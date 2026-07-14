Qué significa que autoridades federales digan que los autos se están usando como armas

Afiches en memoria de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis el 31 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Las autoridades federales usaron inicialmente ese lenguaje el lunes al hablar con funcionarios estatales sobre las acciones de un conductor de Maine que fue abatido por agentes de inmigración. En declaraciones públicas, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional cambiaron su descripción y señalaron que los agentes dispararon contra el vehículo “por temor a la seguridad pública”.

Fue la segunda vez en una semana que las autoridades federales de inmigración dispararon y mataron a alguien al volante de un automóvil, tras acusar inicialmente al conductor de intentar embestir a agentes de inmigración.

Pero, aunque la conversión de un automóvil en arma suele utilizarse para justificar el uso de fuerza letal contra el conductor, la definición legal es mucho menos clara.

En numerosos tribunales estatales y federales, los jueces han coincidido en que los vehículos pueden considerarse armas cuando se usan para infligir daño. Pero muchos de esos casos giran en torno a la posibilidad de imputarle cargos adicionales a una persona después de que un vehículo ya causó una lesión o una muerte.

Muchas leyes estatales que abordan la agresión con un vehículo están diseñadas para imponer cargos de homicidio involuntario o similares a personas que infringen normas de tránsito o requisitos de conducción. Las opiniones judiciales se han centrado en gran medida en casos de negligencia, episodios de furia al volante o conducción bajo los efectos del alcohol o, en raras ocasiones, en casos en los que alguien condujo deliberadamente su auto contra una multitud.

Rara vez abordan la pregunta sobre cuándo un vehículo en movimiento debe considerarse un arma peligrosa y cuándo eso permite el uso de fuerza letal.

Entrenamiento policial estipula apartarse, no disparar

Muchos departamentos y agencias policiales consideran el potencial de daño no intencional al instruir a agentes sobre cuándo es aceptable disparar un arma contra un vehículo en movimiento.

Muchas políticas departamentales instruyen a los agentes apartarse del paso de un vehículo en lugar de disparar, debido al posible daño a transeúntes que podrían ser alcanzados por disparos no intencionales o por un vehículo fuera de control si el conductor queda incapacitado.

Las normas suelen estipular que la huida de un sospechoso no es justificación suficiente para usar fuerza letal. Algunas exigen la presencia de otra arma —como un arma de fuego utilizada como amenaza por la persona dentro del vehículo— para establecer una amenaza clara para la seguridad pública o la de los agentes.

Expertos dicen que muchos factores determinan cuándo un auto se convierte en arma

Existen excepciones para lo que se ha vuelto una escena familiar en el extranjero y, en ocasiones, en Estados Unidos: una persona que conduce un vehículo hacia calles públicas concurridas para causar el mayor daño posible.

Pero, según expertos, esas excepciones se han utilizado como defensa en situaciones en las que el agresor no representaba el mismo nivel de amenaza.

Señalan que los agentes y los jurados deberían considerar factores como la velocidad del vehículo, si hay grandes concentraciones de personas alrededor, y el motivo de la interacción policial inicial. Por ejemplo, una persona que huye tras un robo a un banco podría representar un peligro mayor que alguien que escapa de una detención de tránsito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP