Qué saber sobre Starshield y por qué su interrupción inquietó a las fuerzas de Ucrania

Una joven observa los daños en su residencia después de un ataque ruso, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

El episodio planteó nuevas preguntas sobre la dependencia de Ucrania en Starshield y sobre quién controla en realidad el acceso al programa.

Algunas unidades ucranianas dijeron el jueves que la conectividad había vuelto a la normalidad, aunque persistía la incertidumbre sobre la causa de las restricciones.

El episodio se sumó a las tensiones entre Kiev y Washington, una relación ya deteriorada por un acuerdo del presidente Donald Trump con Moscú sobre importaciones de diésel ruso, el cual Ucrania consideró como una traición.

“La interrupción de Starshield fue breve, duró sólo un día, pero varios drones y otros sistemas se vieron afectados. Algunas misiones fracasaron y perdimos drones porque se cortaron las comunicaciones”, explicó Yevhen Karas, comandante del 413.º Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados de Ucrania, conocido como Raid, el cual se especializa en operaciones con drones tácticos y de ataque profundo.

A continuación, lo que hay que saber sobre los servicios satelitales de SpaceX, los cuales se han vuelto fundamentales en el esfuerzo bélico de Ucrania.

Starshield es el programa satelital de SpaceX para gobiernos y fuerzas armadas. Basado en la tecnología de Starlink, está diseñado para misiones de seguridad nacional e incluye comunicaciones seguras, observación de la Tierra y satélites equipados con sensores especializados. También incorpora cifrado adicional y medidas de seguridad para operaciones gubernamentales.

El sistema Starlink utiliza miles de satélites en órbita terrestre baja para proporcionar conectividad de banda ancha a terminales en tierra, incluso en zonas donde la infraestructura convencional de internet no está disponible.

A diferencia de Starlink, Starshield se adapta a los requisitos gubernamentales y puede incluir satélites exclusivos y equipo especial.

Starshield “es la versión en la que se tienen velocidades mucho más altas, mejor conectividad y no está disponible para civiles; está disponible solo para las fuerzas armadas”, explicó Olena Tregub, fundadora y secretaria general de la Comisión Independiente Anticorrupción de Ucrania.

Afirmó que una conectividad fiable y de alta velocidad era esencial para las operaciones militares ucranianas que involucran drones y unidades que se desplazan rápidamente por tierra y aire. Los operadores necesitan transmisiones de video claras y en tiempo real para identificar lo que está ocurriendo y tomar decisiones.

El campo de batalla, que se ha vuelto cada vez más digital, también depende de sistemas como Delta, el cual ayuda a gestionar y compartir datos. Transmitir un gran volumen de información requiere de conexiones rápidas y fiables, sostuvo Tregub.

“No se trata sólo de poder conectarse. Necesitamos asegurarnos de que esa velocidad siga ahí, de que no se reduzca”, afirmó, añadiendo que el acceso estándar a Starlink por sí solo no satisfaría las necesidades de las fuerzas armadas.

El gobierno de Estados Unidos es un importante cliente de Starshield. El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, dijo esta semana que Washington posee y controla el sistema, y que las decisiones sobre su uso recaen en las fuerzas armadas de Estados Unidos y, en última instancia, en el presidente. Sus declaraciones han alimentado las dudas sobre quién fue el responsable de las más recientes restricciones que afectaron a Ucrania.

¿Cómo están vinculados Starlink y Starshield?

Starlink y Starshield son servicios distintos, pero comparten buena parte de la base tecnológica, incluida la ingeniería satelital y las capacidades de SpaceX.

La diferencia radica en el cliente, las necesidades de seguridad y el propósito final. Starlink ofrece servicios comerciales, mientras que Starshield está diseñado para misiones gubernamentales y de seguridad nacional.

La distinción no siempre es sencilla. Starshield puede apoyarse de la red satelital más amplia de Starlink y en infraestructura relacionada, así como también en otros delicados satélites y sistemas.

Desarrollado en un principio para uso comercial, Starlink se convirtió en una herramienta de comunicaciones crucial después de que Rusia lanzó su invasión de gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022. Sus terminales han ayudado a las autoridades, servicios de emergencia y unidades militares de Ucrania a mantenerse conectados a pesar de los ataques rusos contra la infraestructura de comunicaciones del país.

En el frente de batalla, el servicio respalda las comunicaciones entre unidades militares y permite operaciones que requieren una conexión continua entre los drones y sus operadores, incluidas misiones en las que los operadores necesitan recibir video mientras las aeronaves están en pleno vuelo.

Los servicios Starlink y Starshield no son intercambiables, incluso cuando se basan en tecnología superpuesta.

Eso es importante para Ucrania, porque las restricciones que afectan a determinadas terminales o servicios militares no necesariamente significan que se haya apagado toda la red Starlink. El funcionamiento continuo de terminales civiles tampoco garantiza que la conectividad militar siga disponible.

¿Qué ocurrió durante las restricciones?

Personal militar ucraniano informó que las restricciones afectaron a terminales que transmiten datos a alta velocidad, lo que interfirió en algunas misiones con drones y provocó pérdidas cuando los operadores ya no pudieron mantener comunicación con los drones en vuelo.

De momento seguía sin quedar claro quién fue el responsable de las restricciones, después de que los comentarios de Musk plantearon dudas sobre el papel de Washington. El Pentágono no ha respondido a las preguntas de The Associated Press sobre el tema.

Para el jueves, Karas dijo que la conectividad de su unidad había vuelto a la velocidad requerida y que sus misiones continuaban.

“Estamos muy contentos”, señaló, añadiendo que no sabía si el episodio fue causado por una falla técnica temporal o alguna otra razón.

Aun así, el incidente reforzó la necesidad de contar con comunicaciones de respaldo, indicó. El ejército de Ucrania ya prepara soluciones alternativas, aunque serían más costosas y menos eficaces, añadió.

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Los periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova y Efrem Lukatsky contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP