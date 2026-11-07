Qué saber sobre las falsas amenazas de bomba contra vuelos en Europa

Las falsas amenazas de bomba son relativamente comunes, pero es inusual que haya tantas en un periodo tan corto. No se encontraron objetos sospechosos y nadie ha resultado herido, pero las amenazas generaron preocupación porque se producen después de otros incidentes en Europa, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

Con una serie de preguntas sin respuesta sobre el continente —se desconoce si las amenazas estaban relacionadas, quién las realizó o qué esperaban lograr—, expertos en seguridad tenían previsto reunirse en Bruselas la próxima semana para debatir medidas con las que hacer frente a estas falsas alarmas. .

Las falsas alarmas han derivado en registros de aviones y desvíos de ruta y, en algunos casos, en aterrizajes de emergencia y escoltas militares.

Aun así, la autoridad europea de tráfico aéreo insistió en que, en general, las amenazas causaron una interrupción mínima en la aviación.

Por otra parte, tres medios de comunicación —la cadena nacional irlandesa RTE; la televisora Sky, con sede en Reino Unido y NOVA TV, una emisora privada en Bulgaria— también recibieron amenazas de seguridad el viernes, en un posible indicio de que la amenaza se estaba extendiendo más allá de los cielos.

Y el sábado, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que sus datos personales se filtraron en la dark web, una parte cifrada de internet, y que ha quedado expuesto a “amenazas e intimidación”.

La primera ministra del país, Giorgia Meloni, culpó a hackers prorrusos del incidente.

Tajani, que también es vicepresidente del gobierno italiano, no especificó qué tipo de información se había visto compartida, pero sugirió que la ciberamenaza continuaba. Aunque no indicó quién podría estar detrás del ciberataque, reiteró el apoyo del ejecutivo a Ucrania.

No se sabe quién está detrás de las amenazas

Sigue sin estar claro quién realiza las amenazas a las aerolíneas, que se producen en un momento de tensiones geopolíticas y de advertencias de las autoridades de que Rusia podría estar intensificando sus llamadas amenazas híbridas en Europa —una mezcla de ataques encubiertos e indirectos atribuidos a Moscú y destinados a desestabilizar a las naciones del continente.

Las autoridades no han atribuido las amenazas a ningún grupo ni actor estatal, y no hay evidencias que vinculen lo ocurrido a un gobierno. Un correo electrónico con una amenaza, enviado el jueves a autoridades aeroportuarias en Roma y revisado por The Associated Press, decía proceder de un grupo que se describía como antifeminista y que afirmaba que su objetivo era un “régimen feminista”.

Otro aeropuerto europeo recibió una amenaza con una redacción similar, pero no estaba claro si el remitente era el mismo.

En Ámsterdam, la policía militar neerlandesa detuvo el jueves por la noche a un hombre en el Aeropuerto Schiphol en relación con una amenaza contra un vuelo que estaba a punto de salir hacia Praga, informó el sábado el portavoz de la Marechaussee, Doron Wallin.

No estaba claro si la amenaza estaba vinculada a otras falsas alarmas recientes. Wallin señaló que la Marechaussee se ocupa con regularidad de este tipo de avisos. El avión voló a Praga más tarde esa misma noche y el hombre quedó en libertad al día siguiente.

Experto: los viajeros no deberían alarmarse

Matthew Borie, de Osprey Flight Solutions, que asesora a aerolíneas sobre amenazas a vuelos, comentó que tenía varias hipótesis para los incidentes, que van desde una sola amenaza que desencadena casos de imitación hasta un individuo o grupo que realiza múltiples amenazas, y operaciones de “guerra híbrida” por parte de actores estatales o sus partidarios.

El hecho de que se centren en Europa significa que “podría haber un componente ruso”, indicó Borie, cofundador y director de inteligencia de la empresa. “Sin embargo, debemos tener en cuenta que la guerra híbrida iraní es igual de activa en ciertos puntos de Europa”.

¿Su mensaje para los viajeros?

“No se alarmen”, dijo apuntando que las autoridades nacionales cuentan con “mecanismos de respuesta coordinados”, incluida, en ocasiones, la movilización de cazas de la OTAN para escoltar a esos aviones.

Jacob Funk Kirkegaard, investigador principal del centro de estudios Bruegel en Bruselas, apuntó que las amenazas estaban “poniendo a prueba” la respuesta de los gobiernos europeos y las autoridades aeroportuarias, y si sus respuestas estaban coordinadas.

La idea detrás de las amenazas “parece ser sembrar caos, incertidumbre, sobre la fiabilidad del tráfico aéreo en toda Europa” y podría tener “efectos en cascada” como daños económicos y costos relacionados con la inspección, la investigación y la limpieza de aeronaves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP