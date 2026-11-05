¿Qué pasa cuando las aerolíneas reciben amenazas de bomba?

Un avión en el Aeropuerto de Vasil Levski en Sofía, Bulgaria, el jueves 6 de noviembre de 2026, mientras tres vuelos de Ryanair que se dirigían a Sofía tuvieron que aterrizar de emergencia debido a amenazas de bomba. (AP Foto/Valentina Petrova) AP

Hasta el momento, se ignora quién está detrás de las amenazas, que llegaron en un momento de crecientes tensiones con Rusia y de advertencias de que Moscú podría intensificar los llamados ataques híbridos en Europa.

Esto es lo que ocurre cuando las aerolíneas reciben amenazas de bomba.

Los evaluadores determinan si una amenaza es creíble, parcialmente creíble o no creíble, según Joji Waites, director de seguridad de vuelo, políticas y regulación de la Asociación Británica de Pilotos de Aerolíneas.

Si se considera creíble, se informa de inmediato a la tripulación de vuelo y el capitán toma todas las decisiones, guiado por una lista de verificación de seguridad, explicó Waites. Si la aeronave está en tierra, eso significaría una evacuación. Si ya está en vuelo, la prioridad sería aterrizar lo antes posible y de la manera más segura posible.

“Los pilotos son profesionales altamente capacitados y cualificados. Su experiencia es invaluable para garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la aviación como una de las formas de transporte más seguras que existen”, afirmó Waites.

Por lo general, las aerolíneas, los operadores aeroportuarios y las fuerzas del orden siguen directrices elaboradas por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y la Organización de Aviación Civil Internacional, que realiza auditorías para garantizar el cumplimiento.

La formación de la tripulación de vuelo incluye ejercicios situacionales en vivo que abarcan diversas amenazas, entre ellas cómo buscar explosivos que puedan haber sido introducidos de contrabando a bordo.

Desviar e inspeccionar vuelos es costoso

Cuando se reciben amenazas por teléfono, se indica a los empleados de la aerolínea que mantengan al interlocutor en la línea y que recopilen la mayor cantidad de información posible, según el experto en seguridad de la aviación Philip Baum.

Muchas de las amenazas recibidas esta semana se enviaron por correo electrónico, con información suficiente para que las autoridades determinaran que era necesario inspeccionar las aeronaves. Eso puede resultar costoso para las aerolíneas.

Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, señaló que desviar un vuelo por un pasajero indisciplinado o por una amenaza de bomba puede costar hasta 250.000 dólares.

Agregó que los costos podrían ser menores en este caso porque la mayoría de los vuelos afectados eran de corta distancia, donde hay menos probabilidad de retrasos de una noche.

Amenazas infundadas podrían poner a prueba las defensas

La intención de estas amenazas “parece ser sembrar caos e incertidumbre sobre la fiabilidad del tráfico aéreo en toda Europa”, afirmó Jacob Funk Kirkegaard, investigador de alto nivel del centro de estudios Bruegel en Bruselas.

Las amenazas también podrían estar poniendo a prueba el tiempo de respuesta relativo y el nivel de coordinación entre las autoridades de distintos países, con el objetivo de identificar debilidades para futuros ataques.

“¿Responden las autoridades de Polonia con la misma rapidez y con la misma urgencia, etcétera, que las autoridades de Italia, por ejemplo?”, preguntó Kirkegaard al comparar este tipo de amenazas con una “prueba de estrés” del sistema.

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Carlson informó desde Bruselas y Hadjicostis desde Nicosia, Chipre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP