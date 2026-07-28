americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

¿Qué es la psicosis posparto, trastorno que puede afectar la percepción de la realidad de una madre?

Una de las preguntas clave en un juicio por asesinato que se lleva a cabo en Massachusetts es si la psicosis posparto llevó a una madre a matar a sus tres hijos.

Lindsay Clancy espera a que el juez llame a un posible miembro del jurado ante la corte en su juicio por asesinato, en el que se le acusa de asesinar a sus tres hijos en 2023, el miércoles 22 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool)
Lindsay Clancy espera a que el juez llame a un posible miembro del jurado ante la corte en su juicio por asesinato, en el que se le acusa de asesinar a sus tres hijos en 2023, el miércoles 22 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool) AP

Un jurado escuchó el lunes las declaraciones iniciales en el juicio de Lindsay Clancy, una exenfermera obstétrica en el Hospital General de Massachusetts. Ambas partes coinciden en que estranguló a sus hijos, de 5 años o menos, en 2023. Pero discrepan sobre si debe ser considerada penalmente responsable.

Clancy y su exesposo, Patrick Clancy, presentaron demandas en las que acusan a sus proveedores médicos de no diagnosticar y tratar adecuadamente su afección.

Esto es lo que hay que saber sobre el trastorno.

La psicosis posparto es rara y peligrosa

Se estima que afecta solo a 1 o 2 de cada 1.000 mujeres después del parto. Expertos de la Cleveland Clinic la describen como una emergencia de salud mental que afecta el sentido de la realidad de una persona.

Puede ocurrirle a cualquier persona después de dar a luz, pero las probabilidades son mayores en personas con ciertas afecciones de salud mental. En un artículo científico sobre el tema en 2023, investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron que aproximadamente la mitad de las personas con psicosis posparto tienen antecedentes de problemas psiquiátricos y que el factor de riesgo más común asociado con la afección es el trastorno afectivo bipolar, que provoca cambios extremos en el estado de ánimo.

___

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

___

Aunque la mayoría de las personas con psicosis posparto no dañan a sus hijos, las madres con casos graves pueden intentar hacerlo, y también pueden intentar hacerse daño a ellas mismas.

Los expertos afirman que es importante buscar ayuda inmediata si usted, su pareja o un familiar muestra señales de psicosis posparto.

Señales de la psicosis posparto

La psicosis posparto suele ocurrir a los pocos días de dar a luz, pero puede presentarse hasta seis semanas después.

Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, paranoia u otros cambios de conducta.

Una mujer también puede mostrar cambios en su estado de ánimo, como manía o depresión, pensamiento o conducta desorganizados, insomnio, irritabilidad o agitación.

No es lo mismo que la depresión posparto

La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que también puede ser peligroso, pero es mucho más común. En un estudio de 2024 se encontró que las tasas en Estados Unidos alcanzaron el 19% en 2021. La depresión posparto es mucho más leve y afecta a aproximadamente 8 de cada 10 madres primerizas poco después del parto.

En la depresión posparto, los episodios de llanto y los sentimientos de tristeza no son suficientes como para interferir con la vida normal, y las madres deberían poder seguir cuidándose a sí mismas y a sus bebés.

Si la tristeza persiste por más de dos semanas, eso puede ser una señal de depresión posparto. Otras señales incluyen sentimientos intensos de desesperanza, ansiedad, pérdida de interés, sentimientos de culpa e inutilidad, poca energía y disminución de la concentración y del apetito. Las madres pueden preocuparse constantemente por sus bebés, no poder dormir o dejar de ducharse durante días. Incluso pueden tener pensamientos de hacerse daño.

La psicosis posparto es la enfermedad psiquiátrica posparto más grave.

Cuál es el tratamiento para la psicosis posparto

Las madres con esta afección necesitan atención de salud mental con internación, lo que puede incluir hospitalización involuntaria. Los tratamientos incluyen medicamentos o terapia electroconvulsiva, un procedimiento realizado con anestesia en el que pequeñas corrientes eléctricas atraviesan el cerebro, provocando intencionalmente una breve convulsión.

Los expertos señalan que recibir ayuda desde las primeras etapas aumenta las probabilidades de lograr un buen resultado.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

ARCHIVO - Andrew Tate, derecha, y su hermano Tristan llegan a un evento el 11 de abril de 2026 en Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo)

Los hermanos Tate luchan contra la extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual

Destacados del día

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: Sí hubo agresión durante el altercado en Miami

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

CUBA ADMITE CONTACTOS SECRETOS CON EEUU: aceptó un canal, pero niega una negociación formal

CUBA ADMITE CONTACTOS SECRETOS CON EEUU: aceptó un canal, pero niega una negociación formal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter