ARCHIVO – Dario Amodei, director general y cofundador de Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, suiza, el 23 de enero de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) AP

La oferta pública inicial (OPI) de Anthropic resonará mucho más allá de cualquier persona lo bastante friki como para entender qué significa su estructura empresarial como “corporación de beneficio público”. Probablemente afecte incluso a personas que no hagan ningún cambio en sus cuentas para la jubilación.

Este es un vistazo a lo que los inversionistas deberían saber antes de la muy esperada OPI:

Anthropic planea vender acciones por entre 70 y 78 dólares cada una, lo que probablemente le daría un valor total de más de 1 billón de dólares.

Un tamaño así rivalizaría con Walmart, que tiene más de 10.900 tiendas en todo el mundo, y con JPMorgan Chase, cuyas raíces se remontan a 1799. También valdría más que Coca-Cola, IBM, Starbucks, Delta Air Lines y General Motors, combinadas.

Con ese tamaño, Anthropic podría incorporarse rápidamente a índices que siguen amplios segmentos del mercado bursátil, lo que a su vez podría atraer aún más inversión.

Anthropic podría entrar en el índice Nasdaq 100 en apenas unas semanas, por ejemplo. El índice da seguimiento a las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq, y es una forma popular de que los inversionistas obtengan una lectura rápida de cómo les va a las acciones tecnológicas en general.

El índice es tan popular que un fondo cotizado en bolsa que lo replica, el ETF QQQ de Invesco, tiene aproximadamente 457.000 millones de dólares invertidos en él. Si Anthropic se incorpora al índice, QQQ y otros fondos que siguen al Nasdaq 100 comprarían automáticamente acciones de Anthropic.

Sin embargo, a la empresa le tomaría más tiempo incorporarse al índice S&P 500, que se sigue de manera más amplia. Para entrar en ese índice, una acción debe haber cotizado durante al menos 12 meses, entre otros criterios.

Los inversionistas que compren acciones de Anthropic tendrán menos control sobre ella

El objetivo de la mayoría de las empresas, por encima de todo, es tener un buen desempeño para sus propietarios. Por lo general, eso significa obtener ganancias y crecer, tanto a corto como a largo plazo.

Anthropic afirma que también tendrá en cuenta a sus accionistas, pero equilibrará sus intereses con otro objetivo fundamental: “el desarrollo y mantenimiento responsables de una IA avanzada para el beneficio a largo plazo de la humanidad”.

Como parte de ello, Anthropic ha creado un fideicomiso de beneficio a largo plazo que tendrá la capacidad de elegir o destituir a la mayor parte del consejo de administración de la empresa. Este fideicomiso no dirigirá las operaciones diarias de la empresa. Pero su influencia significa que la compañía podría optar por estrategias que quizá no generen la mayor cantidad de dinero para los inversionistas a largo plazo.

Los accionistas tendrán aún menos control sobre Anthropic incluso más allá de eso

No es solo el fideicomiso de beneficio a largo plazo el que tendrá una voz desproporcionada en los asuntos de la empresa. También la tendrán los fundadores.

Como parte de la OPI, Anthropic está creando una clase especial de acciones que entregará al director ejecutivo, Dario Amodei, a la presidenta, Daniela Amodei, y a otros cinco cofundadores. Esta clase especial de acciones controlará el 50,1% del poder de voto de todas las acciones en circulación de la empresa.

Eso significa que los fundadores, como grupo, podrían eclipsar a todos los demás accionistas y dictar por sí solos los asuntos que se sometan a todos los accionistas, como la manera de votar sobre una posible venta de la empresa.

Anthropic quiere que muchos inversionistas comunes formen parte de su OPI

La empresa espera que hasta el 20% de sus acciones Clase A en la OPI vaya a lo que se conoce como “inversionistas minoristas”. Se trata de inversionistas comunes que operan a través de una correduría, en lugar de grandes instituciones que obtienen acciones mediante sus conexiones con los bancos colocadores de Wall Street.

La mayoría de las OPI ofrece solo entre el 5% y el 10% del total de la colocación a inversionistas minoristas, y Anthropic espera llegar a esos inversionistas a través de Charles Schwab, Fidelity y otros.

Anthropic pierde dinero

Anthropic reportó una pérdida neta de 104.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año. Compárese con los casi 53.000 millones de dólares de ganancia que obtuvo JPMorgan Chase en el mismo periodo.

Pero la mayor parte de esa pérdida no refleja efectivo saliendo por la puerta. En cambio, tuvo que ver con pérdidas que, según los contadores, debía registrar debido al cambio en el valor de una parte de su deuda que puede convertirse en acciones.

Anthropic reportó una pérdida operativa de 1.260 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, con ingresos de 33.240 millones de dólares. Eso supone una mejora frente a su pérdida operativa de 5.220 millones de dólares con menos de 2.550 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2025.

La OPI llega en un momento frágil para la IA y para Wall Street en general

El mercado bursátil de Estados Unidos podría necesitar un impulso. Se ha mantenido inestable desde el verano debido a varias preocupaciones que han golpeado a la industria de la IA, que se ha convertido en la más influyente del mercado.

Al principio, se trataba de preocupaciones de larga data de que los precios de las acciones relacionadas con la IA se habían disparado demasiado en el frenesí en torno a la tecnología y se habían inflado hasta formar una burbuja. Luego vinieron los temores de que las altas tasas de interés significarían menos dinero prestado para financiar el crecimiento de la industria. Después llegaron las amplias victorias de este mes para los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que avivó preocupaciones sobre una mayor regulación de la IA.

Más recientemente, se produjo la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, la empresa que ha suministrado chips a laboratorios de IA y ayudado a financiar el crecimiento de la industria en general.

Todas estas preocupaciones plantearon dudas sobre si Anthropic podría retrasar su OPI para esperar un momento menos turbulento. Pero observadores del mercado señalaron que un movimiento así también podría generar más dudas sobre las acciones de IA y empujar a la industria aún más hacia abajo.

El desempeño de la OPI de Anthropic podría ayudar a aclarar las preguntas de Wall Street sobre si las dificultades recientes de las acciones de IA son un tropiezo temporal o el comienzo del fin de una posible burbuja.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP