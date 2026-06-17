Putin recibe a líderes del Sudeste Asiático en cumbre Rusia-ASEAN

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La cumbre de dos días, que se celebra en Kazán, analizará maneras de ampliar la “asociación estratégica” de Rusia con la ASEAN, que incluye a Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

El bloque regional ha mantenido relaciones con Moscú como “socio de diálogo” e involucrado a funcionarios rusos en reuniones anuales de alto nivel. La cumbre en Kazán marca el 35.º aniversario de las relaciones entre Rusia y la ASEAN.

En un mensaje de saludo a los participantes en un foro empresarial celebrado al margen de la cumbre, Putin manifestó que estaba seguro de que esta “creará nuevas oportunidades para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación industrial mutuamente beneficiosos, al tiempo que fortalecerá el diálogo directo entre nuestras comunidades empresariales”.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló que la agenda de la cumbre incluye intercambiar puntos de vista sobre asuntos globales y regionales y revisar los esfuerzos para desarrollar los lazos entre Rusia y la ASEAN. Subrayó que los participantes tienen previsto reafirmar su adhesión a “la formación de un orden mundial multipolar justo y democrático basado en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Ushakov indicó a los periodistas que Putin mantendrá reuniones bilaterales con líderes de la ASEAN durante la cumbre.

Se considera que algunos de los diversos países miembros de la ASEAN están alineados con Estados Unidos, entre ellos Filipinas, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria anual de la asociación. Otros miembros mantienen intensos vínculos comerciales y de seguridad con China y Rusia.

Varios miembros de la ASEAN, entre ellos Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam, han importado crudo ruso o han expresado interés en comprarlo después de que los precios mundiales del combustible se dispararan a raíz de la guerra en Irán. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP