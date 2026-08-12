Putin amenaza con represalias por incautaciones occidentales de buques comerciales rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (izquierda), visita el crucero militar Varyag de la Flota del Pacífico, para observar unas maniobras militares cerca de Yuzhno-Sakhalinsk, en la isla de Sajalín, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

Durante una visita a un buque de guerra ruso que participaba en un ejercicio naval en el Pacífico, el mandatario calificó las medidas occidentales para detener embarcaciones vinculadas a Rusia como una violación del derecho marítimo internacional.

“Esto no es más que piratería y robo”, manifestó Putin. “Si se hace esto, nos veremos obligados a responder de la misma manera”.

La respuesta del Kremlin no se produciría necesariamente en las aguas donde fueron incautados sus barcos, apuntó señalando que Moscú podría tomar represalias “en cualquier zona donde lo consideremos necesario y apropiado”, incluso en el Pacífico.

El jefe de la Flota del Pacífico, el almirante Viktor Liina, informó a Putin de que la Armada estaba lista para iniciar inspecciones de los mercantes a servicio de las “naciones hostiles". Muchos de los barcos operados por transportistas británicos, franceses y de otros países europeos enarbolan banderas de terceras naciones, lo que en la práctica los convierte en una “flota fantasma.

“Tenemos suficientes medios para la inspección y detención de buques de las naciones hostiles y de su flota fantasma”, dijo Liina a Putin. “Estamos listos para empezar a cumplir la tarea”.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones internacionales impuestas después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Francia y Reino Unido han detenido petroleros sospechosos de formar parte de la “flota fantasma” del Kremlin que lleva petróleo en violación de las sanciones internacionales. La Unión Europea ha sancionado a cientos de buques de la presunta flota en la sombra.

Recientemente, Rusia ha comenzado a desplegar buques de guerra para escoltar a sus embarcaciones comerciales.

Dmitri Medvédev, quien se desempeñó como presidente de Rusia entre 2008 y 2012 para permitir que Putin respetara las limitaciones de mandato y que ahora es subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, señaló que muchos barcos pertenecientes a transportistas europeos enarbolan las llamadas “banderas de conveniencia”, igual que lo hacen los transportistas rusos.

“Eso significa que, aplicando un enfoque simétrico, que es lo único justo, Rusia tiene derecho a atacar cualquier buque mercante perteneciente a naciones hostiles, ya sea en nuestras aguas o en aguas neutrales, siempre que existan motivos razonables para sospechar que transporta carga en interés del enemigo, y eso se aplica a cualquier carga”, afirmó Medvédev. “Hay una gran cantidad de esos buques, y nuestras fuerzas armadas son capaces de ampliar de forma drástica las operaciones mucho más allá de la cuenca del mar Negro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP