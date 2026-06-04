Putin afirma que Rusia reforzará sus defensas aéreas en respuesta a ataques de drones ucranianos

El presidente de Rusia Vladímir Putin se reúne con representantes de las agencias noticiosas internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el jueves 4 de junio de 2026, en San Petersburgo, Rusia. (AP Foto/Dmitri Lovetsky, Pool) AP

En respuesta a una pregunta de The Associated Press durante una reunión con directores de agencias noticiosas internacionales, Putin reconoció los daños causados por los ataques con drones ucranianos y prometió fortalecer las defensas antiaéreas.

La sesión de medios se realizó en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, su escaparate anual para atraer inversión. El foro se inauguró el miércoles, horas después de que un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en una terminal petrolera de la ciudad y alcanzó una base naval a las afueras de la ciudad natal de Putin.

Putin también señaló que Rusia está dispuesta a encontrar terreno en común con Ucrania en consonancia con los puntos alcanzados durante su cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Anchorage, Alaska, añadiendo que Ucrania necesita aceptarlos para llegar a un acuerdo.

Putin descartó la idea de que países de la Unión Europea puedan actuar como mediadores en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando que no eran partes neutrales.

También destacó que cualquier posible mediador debe contar con la confianza de ambas partes.

“¿Cómo puede confiar Rusia en personas que llevan años insistiendo en la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia?”, subrayó.

Putin enfatizó su impulso por asumir el control de toda la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y afirmó que Ucrania controla alrededor del 15% de su territorio.

Putin declaró que el “patriotismo y la voluntad del pueblo ruso” garantizarán que Moscú alcance los objetivos que se fijó en Ucrania.

“Las tropas rusas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto”, puntualizó.

El ataque con drones del miércoles alcanzó la base naval de Kronstadt y una terminal petrolera, levantando una enorme columna de humo negro sobre la segunda ciudad más grande de Rusia. Fue otro vergonzoso golpe a sus esfuerzos por minimizar el impacto del conflicto, que ya se ha extendido por más de cuatro años y que ha intentado presentar como un evento lejano que no afecta la vida cotidiana de la población rusa.

También subrayó la creciente capacidad de Ucrania para alcanzar lo profundo del territorio ruso, exponiendo la vulnerabilidad de sus ciudades. Decenas de vuelos fueron demorados o desviados en el aeropuerto de San Petersburgo, y las autoridades suspendieron el servicio de internet móvil para intentar impedir ataques con drones.

Putin redujo la magnitud del desfile anual del Día de la Victoria del pasado 9 de mayo por temor a ataques ucranianos con drones. Días después, una enorme ofensiva con drones hacia los suburbios de Moscú causó la muerte de tres personas y expuso la vulnerabilidad de la capital.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que las fuerzas rusas estaban presionando a Ucrania “para impedir esos ataques”. Afirmó que ya están en marcha ataques “sistemáticos” contra Kiev con los que había amenazado la semana pasada.

Rusia lanzó el martes cientos de drones y decenas de misiles hacia Kiev y otras ciudades ucranianas.

Putin ha utilizado el foro para exhibir los avances económicos de su país y alentar la inversión extranjera. Presentado frecuentemente como la versión rusa del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el evento suele atraer a decenas de miles de delegados de todo el mundo.

Aunque funcionarios y empresarios de Occidente se han mantenido al margen del foro desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en 2022, Rusia ha buscado atraer a más invitados de otras regiones para subrayar su objetivo declarado de promover un “mundo multipolar”.

Arabia Saudí, que es invitado especial este año, ha enviado un gran contingente. También asisten los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, así como el vicepresidente de China. Un funcionario de Estados Unidos --Rodney Mims Cook Jr., jefe de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos-- asiste por primera vez en años.

El panorama económico de Rusia se ha ensombrecido a medida que el impulso inicial del enorme gasto militar se ha ido desvaneciendo. El gobierno ha aumentado los impuestos e incrementado el endeudamiento interno para mantener bajo control su déficit presupuestario.

Se tiene previsto que Putin minimice los problemas económicos de Rusia en su discurso del viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP