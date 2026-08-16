Pumas y Querétaro se conforman con un insípido 0-0 en la Liga MX

Compartir en:









Con este resultado en el Estadio Olímpico Universitario, ambos conjuntos quedan empatados con siete puntos: los universitarios se colocan en el sexto peldaño de la tabla, seguidos inmediatamente por los Gallos Blancos por diferencia de goles.

A pesar de las aproximaciones de Adalberto Carrasquilla y Juninho durante el primer tiempo, ninguno logró batir el arco custodiado por Guillermo Alisson.

Querétaro supo gestionar las complicadas condiciones del mediodía en la capital, donde el intenso calor obligó a la árbitra Karen Hernández Andrade a pausar el encuentro para que los jugadores se rehidrataran.

En la recta final, durante el cobro de una falta por parte de Alisson con un despeje desde su campo, en un sector de las gradas de CU se escuchó con el grito de “puto”, que busca erradicar FIFA al calificarlo de un insulto homofóbico.

Así, ambas escuadras vuelven a la actividad local tras su amargo paso por la Leagues Cup, certamen en el que concluyeron su participación sin victorias, registrando un empate y dos derrotas que las dejaron fuera de la fase de eliminación.

La jornada continuará más tarde este domingo con los juegos América vs. San Luis, Santos vs. Chivas y Tijuana vs. Cruz Azul.

FUENTE: AP