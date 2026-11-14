Pulisic y Balogun vuelven, y EEUU aplasta 6-0 a Haití en Liga de Naciones y adiós de Pochettino

Los jugadores de la selección de Estados Unidos festejan un tanto de Auston Trusty ante Haití, en un duelo de la Liga de Naciones, disputado el sábado 14 de noviembre de 2026 (AP Foto/Alie Skowronski) AP

Auston Trusty, Julian Hall y Weston McKennie también marcaron por Estados Unidos, que registró su mayor cantidad de goles en un partido bajo el mando de Mauricio Pochettino.

Fue un inicio casi perfecto de lo que será una breve gira de despedida para el argentino Pochettino, quien ha aceptado convertirse en el entrenador del Manchester United tras dos años dirigiendo a Estados Unidos.

Apenas tres meses después de anunciar un contrato para guiar a los estadounidenses hasta el Mundial de 2030, la Federación de Fútbol de Estados Unidos informó que Pochettino partirá la próxima semana rumbo a Old Trafford.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones se disputará el lunes en Cincinnati.

Hubo una afición mayoritariamente prohaitiana el sábado, con seguidores envueltos en los colores azul y rojo de su país. Muchos alentaban al equipo por motivos que iban mucho más allá del partido.

La violencia en el país caribeño ha impedido que Les Grenadiers jueguen en su propio territorio, por lo que Haití hizo de “anfitrión” ante los estadounidenses en el sur de la Florida, donde se encuentra la mayor comunidad de la diáspora haitiana en Estados Unidos.

A los 70 minutos, cuando Lenny Joseph pareció por fin poner a Haití en el marcador al rematar un centro de Josue Casimir, los aficionados rugieron como si su equipo se hubiera puesto en ventaja.

Sin embargo, se marcó un fuera de juego de Joseph.

Pulisic convirtió un penal sencillo para el 3-0 a los 62 minutos, y definió desde fuera del área menos de dos minutos después, con una asistencia de Alex Freeman.

Balogun definió ante el arquero Alexandre Pierre y luego se señaló la muñeca al conseguir el 6-0 a los 82.

Pulisic se había perdido las victorias ante Perú, Chile, México y Canadá en partidos amistosos mientras se recuperaba de una microfractura de la tibia y el peroné derechos, sufrida en la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Balogun, un delantero cuya suspensión por tarjeta roja en el Mundial fue levantada de manera controvertida tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos Donald Trump al líder de la FIFA Gianni Infantino fue excluido de los amistosos recientes, a raíz de que no jugó en los primeros cuatro partidos del Mónaco en la Ligue 1 esta temporada después de que se frustró un posible traspaso al Everton.

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FUENTE: AP