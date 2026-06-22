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Pulisic vuelve a entrenar con EEUU tras perderse por lesión el último partido del Mundial

IRVINE, California, EE.UU. (AP) — Christian Pulisic se reincorporó a los entrenamientos con sus compañeros de Estados Unidos el lunes tras perderse su partido más reciente del Mundial por una lesión en la pantorrilla.

Christian Pulisic (derecha) y Chris Richards durante un entrenamiento de la selección de Estados Unidos en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Irvine, California. (AP Foto/Andre Penner)
Christian Pulisic (derecha) y Chris Richards durante un entrenamiento de la selección de Estados Unidos en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Irvine, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

Pulisic participó en los calentamientos y en ejercicios con balón durante los 15 minutos de práctica abiertos a los medios en el complejo en Orange County. El equipo no ofreció una actualización formal sobre la condición del mediocampista del AC Milan, limitado a un brillante primer tiempo del Mundial.

Pulisic no jugó en la victoria 2-0 de los estadounidenses sobre Australia en Seattle el viernes pasado. Disputó la primera mitad del triunfo en el debut ante Paraguay, partícipe en dos de los tres goles de Estados Unidos en el primer tiempo de una victoria 4-1, antes de salir al descanso por rigidez derivada de la lesión sufrida la semana anterior en un entrenamiento.

Pulisic entrenó apartado de sus compañeros durante las sesiones entre los dos primeros partidos, por lo que su regreso al grupo completo fue claramente alentador. Durante su ausencia, se había limitado a ejercicios en el gimnasio, trabajo de resistencia y actividad ligera con balón.

“Es una situación difícil cuando estás pasando por un pequeño golpe. Es un torneo importante en el que obviamente todos quieren poder salir ahí al 100%, pero (nosotros) no hablamos de la lesión ni del momento por el que (Pulisic) está pasando. (Hablamos) de otras cosas, tratamos de distraerlo. Simplemente estar ahí para él”, comentó el mediocampista estadounidense Alejandro Zendejas.

Estados Unidos cierra la fase de grupos el jueves por la noche en el SoFi Stadium ante Turquía, en un partido sin trascendencia para los estadounidenses, que ya ganaron el grupo, y para los turcos, ya eliminados.

El duelo de dieciseisavos de final de los estadounidenses será el 1 de julio en Santa Clara, California.

El seleccionador Mauricio Pochettino todavía no tuvo a toda su plantilla completa en el Great Park. El mediocampista Cristian Roldán se perdió la práctica por una distensión muscular.

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Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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