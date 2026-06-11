Pulisic listo para cargar con las esperanzas de EEUU en debut del Mundial ante Paraguay

El atacante estadounidense Christian Pulisic (derecha) es derribado por el atacante alemán Leroy Sané durante un partido de las eliminatorias del Mundial, el sábado 6 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Si acaso un puñado de jugadores destacados en las últimas décadas se han enfrentado a esta confluencia de talento y sincronía. Entre ellos figuran algunos grandes de una generación: Zinedine Zidane con Francia en 1998, Michael Ballack con Alemania en 2006, Neymar con Brasil en 2014.

Los compañeros de Pulisic en la selección de Estados Unidos reconocen la carga extraordinaria sobre sus hombros de cara al debut en el Mundial el viernes contra Paraguay, una selección que disputa su primer Mundial desde 2010. El partido se escenificará en SoFi Stadium, un futurista recinto situado en los suburbios de Los Ángeles.

Desde el campo hasta la última hilera de las gradas, todos miran a Pulisic en busca de liderazgo y goles, con la esperanza de que su década completa de éxito internacional a nivel de clubes y la selección impulse a una nación futbolística de nivel medio a nuevas alturas en casa.

“Ni siquiera puedo imaginar el peso que tiene sobre los hombros”, comentó su compañero Tyler Adams. “Desde muy joven, él era el faro de esperanza del fútbol estadounidense”.

Pulisic no rehúye los reflectores, que brillarán con más intensidad que nunca en las próximas semanas. De hecho, reiteró el jueves que este desafío es “lo que siempre he querido”.

Con 27 años, Pulisic tiene suficientes logros y suficiente confianza en sus compañeros como para concentrarse en hasta dónde pueden llegar los estadounidenses, y no en cuánto podrían caer.

“De verdad no siento que tenga que hacer nada yo solo”, expresó Pulisic. "Voy a dar lo mejor que pueda. Quiero ayudar al equipo, y esperan mucho de mí, pero con los chicos que tengo a mi alrededor, se me hace mucho más fácil”.

Pulisic ya era el foco de las esperanzas y aspiraciones de Estados Unidos cuando este Mundial se le otorgó a Norteamérica hace ocho años, y su estatus no ha cambiado. Un país que había tenido dificultades para producir jugadores de élite por fin creó una estrella en este mediocampista creativo y habilidoso de Hershey, Pensilvania, que ha encadenado una década de éxitos en clubes europeos.

El progreso de la selección ha sido más difícil de conseguir durante la primera década de Pulisic, pero aun así se le considera el jugador más dinámico, pese a su sequía de 18 meses sin anotar con la camiseta de Estados Unidos, una que recién terminó el 31 de mayo.

Adams, mediocampista de Bournemouth de 27 años, ha estado codo a codo con Pulisic durante gran parte de este recorrido.

Observó con asombro cuando Pulisic, con 17 años, debutó con la selección absoluta a finales de 2016. Aquellos estadounidenses no lograron clasificarse al Mundial de 2018, pero Pulisic se convirtió rápidamente en un componente vital del grupo.

“(Pulisic era) el mejor jugador en la cancha con 17 años, y la persona en la que confían, (y) desde entonces han confiado en él”, señaló Adams. “Ahora, tenemos armas a su alrededor para aliviar un poco eso, pero él es una estrella. No solo para la selección de Estados Unidos, sino en el fútbol mundial. Es así de bueno. Confiamos en él en los momentos grandes, pero dicho eso, espero que no sienta la presión de cargar con todo. Que simplemente sea él mismo y vaya creciendo en cada partido”.

El regreso de la Albirroja

Paraguay regresa a un Mundial con un conjunto muy compacto en su defensa, peligroso al contragolpe y una prometedora nueva generación de jugadores al mando del técnico argentino Gustavo Alfaro.

Cuando tomó las riendas en agosto de 2024, el estratega que dirigió a Ecuador en el pasado Mundial encontró a la Albirroja en la zona baja de las eliminatorias de Sudamérica y golpeado anímicamente por una eliminación en la fase de grupos de la Copa América producto de un pleno de tres derrotas.

El seleccionado reflotó con una nueva generación de talento que tiene la creatividad del joven atacante Julio Enciso y la combatividad de su capitán y zaguero Gustavo Gómez.

“La llegada del profe Alfaro fue fundamental, llegó para ser entrenador no solamente de jugadores sino de personas", dijo Gómez. "Creo que eso fue muy importante, entendió, pudo descubrir muy rápido de cómo es el jugador paraguayo, fortaleció la identidad de lo que es el fútbol paraguayo”.

La duda en Paraguay para el estreno es si Enciso se recuperará a tiempo de una contusión muscular en el muslo derecho que sufrió en un partido amistoso contra Nicaragua la semana pasada.

Canadá busca su primera victoria en un Mundial

en Toronto

El tercero de los anfitriones de este torneo de 48 equipos intentará conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo al medirse contra Bosnia y Herzegovina. Los canadienses perdieron sus tres partidos tanto en 1986 como en 2022.

Canadá ha sido un país en ascenso durante la última década en el mundo del fútbol, al subir al puesto 30 del ranking mundial de la FIFA tras haber estado por debajo del peldaño 100 tan recientemente como en 2017.

Promete ser una jornada memorable para los hinchas canadienses.

“Un Mundial en casa es algo especial. Pero estamos muy tranquilos y concentrados, y creo que este grupo está realmente preparado para este momento”, dijo Jesse Marsch, el técnico estadounidense de Canadá.

Los bosnios, situados en el puesto 64 del ranking, se caracterizan por un fútbol físico. Llegan con confianza tras haber dado la sorpresa al eliminar a Italia en los repechajes de Europa.

Las lesiones y las dudas sobre el funcionamiento ofensivo han sido los temas principales en las últimas semanas para los coanfitriones, que recientemente vencieron a Uzbekistán por 2-0 y empataron 1-1 con Irlanda en fogueos.

Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich que es el referente de Canadá, vio limitada su participación en los entrenamientos debido a una lesión en los isquiotibiales. No se espera que disputar el partido inaugural, aunque su participación no ha sido descartada por completo.

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FUENTE: AP