Pulisic acaba con su sequía goleadora al marcar y dar asistencia en triunfo de EEUU 3-2 ante Senegal

Christian Pulisic (10), delantero de Estados Unidos, dispara por entre las piernas del portero de Senegal, Cherif Ndiaye, durante el primer tiempo del partido de preparación de cara a la Copa del Mundo, el domingo 31 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Scott Kinser) AP

Pulisic asistió a Sergiño Dest en el gol de apertura a los siete minutos y luego puso el 2-0 tras un pase de Ricardo Pepi a los 20. Pulisic controló, eludió al arquero Mory Diaw y definió a puerta vacía desde un ángulo cerrado para su gol número 33 en 85 partidos internacionales.

La principal figura estadounidense, Pulisic había terminado su temporada con el AC Milan sin anotar en 19 partidos de club —la mayor cifra de su carrera— desde el 28 de diciembre y llevaba ocho encuentros consecutivos con Estados Unidos sin marcar. Pulisic corrió hacia el banderín de córner, se dejó caer de rodillas y bombeó los puños repetidamente.

Sadio Mané anotó dos veces tras errores estadounidenses, ampliando su récord con Senegal a 54 goles internacionales. Superó al arquero Matt Turner en el segundo palo a los 44 tras un pase de Habib Diarra que llegó después de una pérdida de Antonee Robinson, y luego empujó el balón a la red a los 52 después de que Nicolas Jackson lo elevara por encima del arquero Chris Brady, que salía a achicar.

Brady ingresó entre 10 cambios de Estados Unidos al inicio del segundo tiempo, en su debut internacional.

Balogun, otro suplente de la segunda mitad, vio anulado un gol por fuera de juego a los 49 y luego consiguió su noveno tanto internacional a los 63, después de que el centro de Tim Weah se desviara en un pie de Moustapha Mbow.

Estados Unidos, número 16 del ranking, juega contra Alemania, décima, el 6 de junio, seis días antes de que los estadounidenses abran el torneo ante Paraguay. Senegal, número 14, enfrenta a Arabia Saudí en un amistoso el 9 de junio y debuta contra Francia el 16 de junio.

El once inicial estadounidense promedió 44 partidos internacionales, el registro más alto del equipo desde la derrota de octubre de 2017 en Trinidad y Tobago que puso fin a la racha de Estados Unidos de siete clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo, según Opta.

Turner, el arquero titular de Estados Unidos en el Mundial de 2022, realizó apenas su segunda aparición con la selección desde la derrota 4-0 ante Suiza en junio pasado.

Ante la ausencia de Chris Richards, fuera por una lesión de tobillo, Estados Unidos alineó a Alex Freeman, Mark McKenzie y al capitán Tim Ream en una formación con tres defensores centrales. Gio Reyna fue titular por primera vez con su club o su selección desde el 19 de diciembre.

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FUENTE: AP