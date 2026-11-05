Puka Nacua, ya clave en el ataque de Rams, asume más protagonismo por lesión de Davante Adams

Puka Nacua, receptor de los Rams de Los Ángeles, anota ante los Chargers de Los Ángeles en el partido del domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Para el coordinador ofensivo Nate Scheelhaase, el uso intensivo de Nacua como receptor de pases, corredor y bloqueador es una virtud, no un defecto.

“Quiero decir, Puka es simplemente uno de esos tipos que encuentra la manera de hacer jugadas una y otra vez. Y ya sea campo abajo, ya sea por debajo, ya sea consiguiendo yardas después de la recepción, ya sea poniendo el balón en sus manos en el juego terrestre, ha encontrado la manera de hacer jugadas desde que está en la NFL, y sin duda desde antes”, indicó Scheelhaase.

Nacua ha sido buscado 22 veces en las victorias sobre los Raiders y los Chargers, con 19 recepciones para 148 yardas y dos touchdowns. Las cifras por sí solas no son especialmente reveladoras —Nacua sumó 17 recepciones en 24 envíos el 12 de octubre, en la derrota en tiempo extra ante los Bills—, pero lo que destaca en ese lapso es la diferencia entre el producto de BYU y el resto del grupo de receptores.

Tutu Atwell tiene dos recepciones, Konata Mumpfield ha conseguido una, y Jordan Whittington no ostenta ninguna desde que Adams se lesionó al final de una sorpresiva derrota por 18-16 el 18 de octubre, ante los Cardinals de Arizona.

El uso mínimo de Atwell, Mumpfield y Whittington refleja en parte la transición de los Rams a formaciones con múltiples alas cerradas durante las últimas dos temporadas, pero también es un indicio de lo bien que Nacua se adapta para cumplir cada función que se le pide a un receptor en el sistema ofensivo del entrenador Sean McVay.

Nacua puede atacar a la defensiva profunda en todos los niveles del juego aéreo. Con frecuencia se le emplea en pases pantalla en la línea de golpeo o detrás de ella, lo que le permite zafarse de tacleadas y acumular yardas después de la recepción.

Puede asentarse en zonas libres, en rutas intermedias y muestra la dureza necesaria para atrapar pases por el centro del campo. Tiene suficiente elusividad para generar jugadas grandes.

Muchas de esas mismas cualidades hacen que Nacua también lleve el balón como corredor, particularmente cerca de la línea de gol o en situaciones cruciales de pocas yardas.

Y como bloqueador en el juego terrestre, Nacua suele ser destacado en el punto de ataque, por lo general moviéndose a través de la formación para servir como un obstáculo clave que impida que las defensas rivales puedan tocar a los corredores Kyren Williams y Blake Corum en la línea de golpeo.

“Incluso al no tener a Puka en un par de esos partidos, extrañas verlo atrapar el balón, pero hay muchos de esos bloqueos de inserción en el juego terrestre, la capacidad de recibir una entrega en un jet sweep”, comentó Scheelhaase.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP