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Puka Nacua y Myles Garrett guían a los Rams a la victoria 20-13 ante Commanders

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — Matt Stafford encontró al receptor estrella Puka Nacua varias veces, Myles Garrett sumó tres capturas y un balón suelto forzado en su regreso de lesión y los Rams de Los Ángeles resistieron para vencer 20-13 el domingo a los Commanders de Washington y lograr su tercera victoria consecutiva.

El defensive end de los Rams de Los Ángeles Myles Garrett celebra una captura en el encuentro ante los Commanders de Washington el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El defensive end de los Rams de Los Ángeles Myles Garrett celebra una captura en el encuentro ante los Commanders de Washington el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Con aparente libertad durante toda la tarde, Nacua fue buscado 19 veces por Stafford y terminó con 14 recepciones para 150 yardas y un touchdown, mientras los Rams (5-4) superaron el .500 por primera vez esta temporada. Stafford lanzó para 219 yardas, con una intercepción, al completar 26 de 43 pases.

Nacua realizó una recepción en salto y disputada en la esquina de la zona de anotación para un touchdown de 7 yardas que desempató el juego 13-13 al inicio del cuarto periodo.

Garrett le dio un impulso a la defensa de los Rams en su primera acción desde la derrota de Los Ángeles en el partido inaugural de la temporada ante los 49ers en Australia. El ala defensiva All-Pro se había perdido siete partidos por una lesión de rodilla.

Jayden Daniels completó 21 de 28 para 204 yardas y un touchdown, y corrió para 15 yardas por los Commanders (2-5-1), que no pudieron generar suficiente ofensiva para seguir el ritmo de los Rams. Sin Treylon Burks y con el principal receptor abierto Terry McLaurin fuera por el resto de la temporada, el juego aéreo de los Commanders fue irregular.

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FUENTE: AP

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