Puka Nacua se pierde práctica por dolor muscular yu McVay espera su regreso la próxima semana

El receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, Puka Nacua, camina por el campo tras el entrenamiento del equipo de fútbol americano de la NFL, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Nacua se lesionó durante el entrenamiento conjunto de los Rams con los Cowboys deDallas el martes y se retiró del campo antes de tiempo. El jueves hizo ejercicios al margen mientras los Rams realizaban su última práctica antes de viajar a Kansas City para su debut de pretemporada contra los Chiefs el sábado.

El entrenador en jefe Sean McVay explicó que Nacua sintió las molestias en el psoas, un músculo que va desde la espalda, atraviesa la pelvis y llega hasta las piernas.

“Puka está bien. Solo estamos siendo inteligentes con él. Esperamos que vuelva la próxima semana, listo para jugar”, afirmó McVay.

Nacua afronta su cuarta temporada con los Rams, en el último año de su contrato de novato, pero ha participado plenamente en el campamento de entrenamiento y en las prácticas de pretemporada. El seleccionado dos veces al Pro Bowl lideró la NFL con 129 recepciones la temporada pasada y fue segundo con 1.715 yardas por recepción.

El ala defensiva Myles Garrett también se ausentó de la práctica del jueves para descansar la rodilla, que se le ha hinchado en ocasiones durante el último mes con los Rams. También se espera que Garrett entrene la próxima semana.

Nacua y Garrett no habrían jugado en el debut de los Rams de todos modos, independientemente de su estado de salud, ya que McVay históricamente no permite que sus jugadores más importantes participen en partidos de pretemporada.

Stetson Bennett será el quarterback titular en el debut de pretemporada de los Rams, mientras que el novato elegido en la primera ronda Ty Simpson también jugará, indicó McVay.

Los Rams no han nombrado oficialmente a un suplente del MVP de la NFL Matthew Stafford, pero Bennett ha ocupado ese papel durante todo el campamento de entrenamiento. Bennett, una selección de cuarta ronda en 2023, aún no ha disputado un solo snap en temporada regular de la NFL tras su destacada carrera como dos veces campeón nacional en la Universidad de Georgia.

“Solo quiero ver control por parte de ambos — que de manera constante tomen buenas decisiones, jueguen dentro del tiempo y el ritmo de lo que sea esa jugada”, señaló McVay.

McVay comentó que el coordinador ofensivo de primer año Nate Scheelhaase será quien cante las jugadas de los Rams contra los Chiefs. McVay ha sido quien ha cantado las jugadas de los Rams en temporada regular durante su etapa al frente del equipo, pero en pretemporada a veces delega esa función en sus asistentes.

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FUENTE: AP