Puerto Rico anuncia racionamiento de agua de emergencia cuando empeora la sequía

ARCHIVO - Bryan Pérez carga un bidón de agua de cinco galones hacia su apartamento en el complejo de vivienda pública Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, el 10 de junio de 2026. (Foto AP/Danica Coto, archivo) AP

Miles de personas en la región noreste de la isla enfrentarán periodos de racionamiento de 48 horas a partir del viernes, informó Luis González, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla.

El programa de racionamiento afectará a varias comunidades en las ciudades de Canovanas y Rio Grande, al tiempo que las temperaturas siguen aumentando.

“El agua simplemente no nos va a dar”, subrayó González y añadió que es probable que el racionamiento se extienda a otras zonas.

González atribuyó la situación a la falta de lluvia, aunque la escasez severa de agua comenzó a afectar a algunas de las zonas más pobladas de la isla meses antes que iniciara la sequía, y las autoridades aún no han identificado el problema.

Esos cortes llevaron al alcalde de San Juan a demandar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla a finales de mayo, y la gobernadora Jenniffer González reconoció que la infraestructura de la agencia ha carecido de inversión y mantenimiento durante décadas.

Casi 40.000 clientes se quedaron sin agua el mes pasado, lo que llevó a González a activar la Guardia Nacional. Ese corte no estuvo relacionado con la sequía actual.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos indica que el 14% de Puerto Rico se encuentra actualmente bajo una sequía severa y otro 59% bajo una sequía moderada, frente al 18% a finales de junio. Calcula que alrededor de 2,3 millones de personas, de los 3,2 millones de habitantes de Puerto Rico, viven actualmente en una región afectada por la sequía.

Sequías anteriores han obligado a Puerto Rico a implementar estrictas medidas de racionamiento. En 2016, unos 400.000 clientes del servicio público recibían agua sólo cada tercer día.

Quienes han sido afectados por la escasez de agua han organizado protestas, y un número creciente de legisladores exige respuestas.

“Lo que está ocurriendo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no puede atribuirse únicamente a la sequía", destacó el representante Domingo J. Torres. "Lo que estamos viendo es una gerencia que improvisa, que reacciona cuando la crisis ya está encima y que no ha sido capaz de presentar un plan claro para garantizar el acceso al agua potable”.

Torres presentó una solicitud formal el miércoles para obtener información, entre otras cosas, sobre qué medidas está tomando la autoridad de acueductos y alcantarillados para enfrentar la sequía y garantizar el acceso al agua potable.

Un portavoz de la agencia de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico no respondió a una solicitud de comentarios.

Los legisladores también celebraron una audiencia pública esta semana sobre el impacto financiero de la escasez de agua en una isla con una tasa de pobreza de casi el 40%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP