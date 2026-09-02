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Puente del río Chicago se atasca tras levantarse para dejar pasar a una embarcación

CHICAGO (AP) — Un importante puente en el centro de Chicago permaneció atascado en posición elevada durante más de cuatro horas el miércoles, luego de que calor provocara la expansión de sus componentes.

Agua bombeada por una embarcación del Departamento de Bomberos de Chicago cae sobre el puente DuSable Lake Shore Drive que cruza el río Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026. El puente —de doble hoja, dos niveles y contrapeso fijo— se había quedado atascado anteriormente ese mismo día. (Terrence Antonio James/Chicago Tribune vía AP)
Agua bombeada por una embarcación del Departamento de Bomberos de Chicago cae sobre el puente DuSable Lake Shore Drive que cruza el río Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026. El puente —de doble hoja, dos niveles y contrapeso fijo— se había quedado atascado anteriormente ese mismo día. (Terrence Antonio James/Chicago Tribune vía AP) AP

El puente DuSable Lake Shore Drive, que cruza el río Chicago a la altura de Grand Avenue, quedó atascado durante una elevación para permitir que una embarcación pasara por debajo aproximadamente a las 10 de la mañana, informó Erica Schroeder, portavoz del Departamento de Transporte de Chicago. El puente finalmente descendió y reabrió al tráfico poco antes de las 2:30 de la tarde.

“El problema estuvo relacionado con las altas temperaturas en Chicago, que hicieron que los componentes del puente se expandieran lo suficiente como para impedir que las dos hojas del puente cerraran por completo”, explicó Schroeder en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cuadrillas de la ciudad, con apoyo del Departamento de Bomberos de Chicago, “hicieron los ajustes necesarios” para enfriar el puente, agregó.

Una ola de calor extremo comenzó a extenderse por Chicago el martes, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertirles a los residentes durante dos días consecutivos que se prepararan para un “calor peligroso”.

El hecho de que el puente estuviera atascado provocó embotellamientos en el centro, ya que los conductores se vieron obligados a tomar otras rutas.

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Mayes-Osterman es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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