PSG no contará con Akliouche ni Hakimi en partido de Ligue 1 ante Troyes

El mediocampista del Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche (centro), en acción durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Lyon en París, el lunes 26 de octubre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) AP

Los líderes de la Ligue 1 informaron en un comunicado el viernes que Akliouche sufrió una lesión en el gemelo durante la goleada 6-0 a Villarreal en la Liga de Campeones a mitad de semana y seguirá bajo tratamiento en los próximos días. Se esperaba que Akliouche fuera convocado por el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, para los próximos partidos de la Liga de Naciones.