americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

PSG no contará con Akliouche ni Hakimi en partido de Ligue 1 ante Troyes

PARÍS (AP) — Paris Saint-Germain no contará con Maghnes Akliouche ni Achraf Hakimi para el partido de la Ligue 1 del sábado contra Troyes.

El mediocampista del Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche (centro), en acción durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Lyon en París, el lunes 26 de octubre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
El mediocampista del Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche (centro), en acción durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Lyon en París, el lunes 26 de octubre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) AP

Los líderes de la Ligue 1 informaron en un comunicado el viernes que Akliouche sufrió una lesión en el gemelo durante la goleada 6-0 a Villarreal en la Liga de Campeones a mitad de semana y seguirá bajo tratamiento en los próximos días. Se esperaba que Akliouche fuera convocado por el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

En cuanto a Hakimi, al lateral derecho de Marruecos se le ha concedido algo de tiempo libre antes del inicio de la ventana internacional.

El PSG indicó que Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes, quienes se perdieron el partido contra Villarreal por lesiones en el muslo, han reanudado los entrenamientos de manera individual, mientras que el ausente de larga duración Khvicha Kvaratskhelia (rotura del ligamento cruzado anterior) sigue fuera de acción.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡MARCO RUBIO ROMPE EL SILENCIO! DESMIENTE QUE VAYA A RENUNCIAR AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

¡NUEVA POLÉMICA EN COLOMBIA! MUJER QUE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE INTERCAMBIAR CONTRATOS POR SEXO PUBLICA UN VIDEO ÍNTIMO

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, derecha, y el vicepresidente, JD Vance, escuchan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 23 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

JD Vance se distancia de Trump por la guerra con Irán tras la derrota republicana y mira hacia 2028

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter