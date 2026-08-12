PSG busca ganar la Supercopa ante Villa, primero de 6 posibles trofeos esta temporada

El director técnico del PSG, Luis Enrique, se sienta sobre un balón durante una sesión de entrenamiento previa al partido de la Supercopa de la UEFA contra el Aston Villa en Salzburgo, Austria, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Darko Bandic) AP

Hay seis títulos en juego para el PSG esta temporada, y la prioridad número 1 es un tercer título consecutivo de la Liga de Campeones para consolidar su estatus como uno de los mejores equipos de clubes en la historia del fútbol.

El primer trofeo podría levantarse dentro del Red Bull Arena en Salzburgo, Austria, en el partido anual entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Comienza a las 9 de la tarde hora local (19:00 GMT).

El PSG busca una segunda victoria consecutiva en la Supercopa tras vencer al Tottenham en una tanda de penales el año pasado.

El Villa ganó la Supercopa en 1983 tras derrotar al Barcelona en una eliminatoria a doble partido. El entrenador, Unai Emery, ha sufrido tres derrotas consecutivas en la Supercopa: las dos primeras con el Sevilla y la tercera con el Villarreal.

El partido será arbitrado por Omar Artan, el soMali al que Estados Unidos le prohibió oficiar en el Mundial días antes del inicio del torneo de la FIFA por preocupaciones relacionadas con el proceso de verificación. Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

La UEFA respondió al elegir a Artan —un árbitro considerado el mejor de África la temporada pasada— para dirigir la Supercopa, en una jugada de fuerza del organismo rector del fútbol europeo en medio de su creciente desconexión con la FIFA.

Esa desarmonía ha aumentado desde entonces, con la UEFA encabezando la campaña para destituir a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA por su reciente —y abortado— plan de vender una participación en el Mundial.

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El Villa no contará con el nuevo fichaje Johan Manzambi, ya que la figura suiza del Mundial está de baja por una lesión de rodilla, mientras que jugadores clave como Emi Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa no jugarán porque no han vuelto a entrenarse plenamente tras el Mundial.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, debe decidir si incluye a los internacionales franceses Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola, y al mediocampista español campeón del Mundial Fabián Ruiz, ya que solo regresaron a los entrenamientos el lunes.

El PSG podría elegir al lateral izquierdo Lucas Digne, quien se incorporó recientemente procedente del Villa.

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FUENTE: AP