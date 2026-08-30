Pronta evacuación salva a alumnos de escuela justo antes de inundaciones en Nepal

El barro cubre un aula de la escuela Shree Bagheswori Madhyamik, dañada por una inundación repentina en Galchhi, distrito de Dhading, Nepal, el domingo 30 de agosto de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha) AP

Los niños que asistían a otras clases en la escuela de Dhading también se salvaron porque los maestros les indicaron que evacuaran rápidamente sus aulas poco antes que las aguas irrumpieran con fuerza.

“Los maestros dijeron: ‘Hay una inundación y deben dejar las mochilas y las loncheras’”, relató Lakshmi Shrestha, madre de un alumno que asiste a la escuela. “Así fue como lograron sobrevivir”.

Shrestha estaba entre las madres y los niños que comenzaron a regresar a su escuela el domingo para buscar las pertenencias de los menores y ver qué se podía rescatar. La mayoría de los niños de la escuela parecía haber sobrevivido a las inundaciones, señalaron las familias.

Un lodo espeso, marrón y gris, cubría las superficies de los bancos escolares, los muros y los cuadernos, y el patio de la escuela lucía lleno de sedimentos. Unas marcas en las paredes mostraban hasta qué altura subió el agua con rapidez. Un montón de pequeñas mochilas cubiertas de barro, algunas con llaveros de colores, estaban sobre los bancos y en el suelo, a la espera de que alguien las reclamara.

Kopila Mizar, madre de un alumno, no pudo encontrar la mochila de su hijo, pero se mantuvo optimista.

Al menos 69 escuelas en los distritos de Nepal devastados por las inundaciones han sido destruidas o dañadas, lo que pone en riesgo la educación de casi 19.000 niños, según la organización sin fines de lucro Save the Children. Es probable que esas cifras aumenten a medida que los equipos de rescate lleguen a más zonas, indicaron.

El gobierno ordenó cerrar escuelas y universidades durante tres días tras las lluvias torrenciales que desencadenaron graves inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes del país. También se suspendieron los exámenes universitarios.

Con las comunidades aún recibiendo advertencias constantes por inundaciones que les aconsejan trasladarse a zonas más altas y seguras, no está claro cuándo podrán reanudarse las clases.

La agencia de desastres de Nepal informó el domingo que la cifra de muertos había subido a 788, con 2.502 desaparecidos, y las autoridades chinas reportaron 16 fallecidos y 546 desaparecidos del lado chino de la frontera.

Entre los desaparecidos hay cientos de personas de más de una docena de países que estaban en la región para trabajar, visitar las montañas o realizar una peregrinación a un pico sagrado. Medios estatales chinos reportaron el domingo que 261 extranjeros estaban desaparecidos en Tíbet, incluidos más de un centenar de nepaleses y otros de distintas partes del mundo.

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La periodista de The Associated Press Victoria Milko contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP