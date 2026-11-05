Programa estimula la fabricación de semiconductores en EEUU

Un profesor maneja una bandeja de silicona en el laboratorio de semiconductores de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, Arizona, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Ross D. Franklin) AP

Así que, en julio, cuando se enteró por la radio de un curso intensivo de semiconductores de tres meses y sin matrícula en Rio Salado College, se inscribió de inmediato, pese a no tener ninguna experiencia en el área. El atractivo: el nuevo programa del colegio comunitario ofrecía a los estudiantes la oportunidad de entrevistarse con grandes fabricantes de chips en Arizona.

Dos meses después, con equipo de protección dentro de un laboratorio, Mock operaba maquinaria avanzada utilizada para convertir finas láminas de silicio en chips semiconductores que alimentan teléfonos inteligentes, robótica y centros de datos.

“Sí quiero estar en una industria en auge”, manifestó Mock, de 23 años. “Fue muy emocionante entrar de lleno en la fabricación de semiconductores, lo cual es realmente genial”.

Junto a él aprendían una maestra de secundaria de 64 años, un desarrollador de software de unos 50 que recientemente fue despedido, trabajadores independientes sin títulos universitarios y estudiantes más jóvenes que consideran alternativas a una carrera universitaria tradicional.

El grupo está inscrito en un curso de fabricación de chips altamente especializado que forma parte de una red creciente de programas de corta duración y prácticos en colegios comunitarios. Su objetivo es cubrir más rápido puestos de nivel inicial, como técnicos que mantienen y dan servicio al equipo de producción.

El impulso llega mientras los principales fabricantes de chips del mundo batallan para encontrar trabajadores que operen nuevas plantas en Estados Unidos. Animados por la Ley CHIPS de 2022, que busca impulsar la producción nacional, han invertido más de 800.000 millones de dólares en nuevas plantas de fabricación de semiconductores en el país.

Aun así, la industria de semiconductores de Estados Unidos podría enfrentar una escasez de hasta 157.000 trabajadores de tiempo completo para 2030, señaló Shari Liss, quien encabeza iniciativas de talento en el grupo mundial de la industria de chips SEMI y administra un programa de desarrollo de fuerza laboral financiado por la Ley CHIPS.

Expertos advierten que Texas, Ohio, California, Nueva York y Arizona están encaminados a enfrentar las carencias de mano de obra en semiconductores, lo que podría frenar planes de producción y debilitar las ambiciones nacionales de liderar en inteligencia artificial.

“Lo que no me deja dormir es: ¿cómo vamos a cubrir todos estos puestos?”, comentó Liss. “La tarea es abrumadora”.

Los colegios comunitarios amplían la capacitación con apoyo del gobierno y la industria

Impulsadas por la Ley CHIPS, agencias federales como la National Science Foundation y productores líderes del sector, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung y SK Hynix, están financiando las alianzas.

Los gobiernos y las empresas que instalan plantas ayudan a las escuelas locales a comprar equipo y ampliar el acceso, y también las asesoran sobre las habilidades básicas que la industria necesita para que las escuelas puedan acelerar una capacitación específica.

Rio Salado College en Tempe, Arizona, está entre las escuelas que están acortando cursos que antes se extendían hasta dos años. Tras consultar con empresas como TSMC e Intel, el colegio abrió este otoño un programa gratuito de 12 semanas para el público.

Una versión anterior de la capacitación, dirigida a veteranos militares, comenzó hace unos 15 años, cuando ningún colegio comunitario de Arizona ofrecía programas de fabricación de semiconductores e Intel exigía un título asociado de dos años para sus empleos de nivel inicial, explicó Rick Vaughn, quien administra los cursos de tecnología e ingeniería en Rio Salado.

Este otoño, alrededor de una docena de estudiantes cursan el programa de fabricación de semiconductores de Rio Salado, con clases sobre habilidades necesarias dentro y alrededor de una planta de fabricación.

Primero, el grupo aprende procedimientos de fabricación mediante visores de realidad virtual. Luego recibe unas 20 horas de capacitación práctica en los laboratorios de la Universidad Estatal de Arizona, con trajes completos de protección y gafas de laboratorio que evitan la contaminación de polvo.

Rutas más cortas que conducen a entrevistas en empresas de semiconductores se ofrecen en Austin Community College en Texas, West Valley College en Saratoga, California, y muchas otras escuelas. Según SEMI, más de 200 colegios comunitarios y universidades en todo el país se han coordinado con el grupo para preparar trabajadores a medida que entran en operación nuevas plantas de fabricación.

“Estos programas cortos y prácticos llevan a empleos locales bien pagados en las mayores empresas tecnológicas”, afirmó Vaughn. “Sin un compromiso de cuatro años, no están acumulando deuda. Y esto se convierte en una vía realmente creíble para entrar en esta industria en crecimiento”.

Impulso para expandir la fabricación avanzada de chips

Fabricar un chip es uno de los procesos de manufactura más complicados del mundo.

Los técnicos repiten cientos de pasos estrictamente controlados, construyendo capas microscópicas que forman diminutos componentes electrónicos y conexiones sobre obleas de silicio, algo que los estudiantes de colegios comunitarios pueden practicar y perfeccionar en salas herméticas, explicó Trevor Thornton, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Arizona que enseña ingeniería de semiconductores.

“Hemos podido ampliar el programa para llevar a más y más de estos estudiantes de colegios comunitarios a laboratorios herméticos, lo que facilita la capacitación”, indicó Thornton.

Algunos optan por cursar carreras de ingeniería en la Universidad Estatal de Arizona. “Es bueno para todos”, añadió.

Sigue siendo una incógnita si los programas acelerados han crecido lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda de contratación de empresas como TSMC, Samsung y SK Hynix.

Aunque se esfuerzan por reclutar localmente, esas compañías están trayendo a cientos de ingenieros y técnicos con experiencia desde Taiwán y Corea del Sur para ayudar a operar nuevas instalaciones en Arizona, Texas e Indiana.

“Están aquí para capacitar a los estadounidenses”, dijo Pearl Chang Esau, consultora de educación y fuerza laboral para TSMC Arizona.

El proyecto de desarrollo de 265.000 millones de dólares de TSMC en el norte de Phoenix —la mayor inversión extranjera directa en la historia de Estados Unidos— debe crear 25.000 empleos en la próxima década, estimó Chang Esau, agregando que la mitad de ellos serán técnicos contratados localmente.

“Como la producción avanzada de semiconductores en realidad solo ha ocurrido en Asia, hay un componente de esto que es nuevo y sin precedentes”, expresó. “Hay que manejarlo con cuidado”.

Ese cuidado, les dijo Rick Vaughn a sus estudiantes, comienza con hábitos que suenan simples pero importan dentro de una planta de fabricación: precisión, seguridad y confiabilidad.

Mientras Mock anotaba expectativas laborales y protocolos de sala limpia, consideró empezar como técnico y combinar esa experiencia de primera línea con su título universitario dentro de unos años.

Dijo que se sentía cada vez más tangible, a medida que decenas de grúas se elevan sobre el complejo en expansión de TSMC cerca de su casa en un suburbio al norte de Phoenix y una red de empresas de apoyo se instala en el área metropolitana.

“Hay tantas vías”, comentó Mock. “De verdad es interminable”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP