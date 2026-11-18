Profar bateó de 3-2, con dos carreras anotadas, incluido un jonrón de tres carreras en el cuarto episodio y otro solitario en el sexto. Arias terminó de 4-3, con dos anotadas, un doble y un cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada.

Rafael Marchán también se voló la barda y bateó de 3-2, con dos carreras anotadas. Jorge Barrosa sumó dos imparables y anotó tres veces. Los Tiburones construyeron una ventaja de 9-0 en las primeras cuatro entradas y agregaron cuatro carreras en la sexta para asegurar la paliza.

Por los Bravos, César Idrogo conectó un jonrón de tres carreras y Moisés Gómez disparó otro de dos anotaciones.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes derrotaron 9-4 a los Cardenales de Lara con un ataque de cinco carreras en la octava entrada para romper un empate a cuatro.

Leandro Pineda conectó un sencillo productor de dos anotaciones como bateador emergente, mientras que Rougned Odor bateó de 4-2, con un jonrón, un doble y dos carreras impulsadas. Jhostynxon García también disparó un cuadrangular de dos carreras y Thairo Estrada aportó dos imparables y una remolcada.

En Maracaibo, las Águilas del Zulia desplegaron una ofensiva de 15 imparables, incluidos tres cuadrangulares, para derrotar 11-4 a los Caribes de Anzoátegui. Osleivis Basabe encabezó el ataque al batear de 6-4, en tanto que Andrés Chaparro terminó de 6-3, con dos carreras impulsadas.

Luis Castro conectó un jonrón, produjo dos anotaciones y recibió dos bases por bolas, mientras que Phillip Ervin y Víctor Arias también se volaron la barda. Alí Castillo anotó tres carreras y el abridor Ian Kahaloa se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, con tres imparables y cinco ponches.

Félix Reyes corona remontada de Toros sobre Leones, líderes en Dominicana

Félix Reyes conectó un cuadrangular de tres carreras para coronar un ataque de seis anotaciones en la octava entrada y los Toros del Este remontaron para derrotar 7-2 a los Leones del Escogido, líderes de la Liga Dominicana de Beisbol.

Reyes terminó de 4-2, con tres carreras impulsadas. Bryan de la Cruz produjo otras dos para encabezar la ofensiva de los Toros, que llegaron al octavo episodio en desventaja de 2-1 y aprovecharon el descontrol del relevista Elvis Peguero para darle la vuelta al encuentro.

Peguero abrió la octava entrada y permitió cuatro carreras sin conseguir un out. Kelly Austin admitió otras dos, incluido el jonrón de Reyes con dos corredores en circulación.

Jeimer Candelario y Ronny Simón también remolcaron sendas carreras.

El abridor del Escogido, Sauryn Lao, había limitado a los Toros a una carrera y cinco imparables durante seis episodios, pero el bullpen no pudo conservar la ventaja. Yaramil Hiraldo se acreditó la victoria con una entrada sin permitir carreras y dos ponches, mientras que Cam Robinson retiró la novena con otros dos abanicados.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey dejaron tendidas a las Águilas Cibaeñas con un cuadrangular de dos carreras de Ángel Ortiz en la novena entrada para imponerse por 5-4. Ortiz conectó su primer jonrón de la temporada ante Jonathan Aro, con un corredor en circulación y un out, para completar la remontada.

Francisco Mejía produjo las otras tres anotaciones del Licey con dos imparables. Gustavo Núñez anotó una carrera.

Por las Águilas, J.C. Escarra disparó un cuadrangular de dos carreras y Raynel Delgado aportó dos imparables y una impulsada.

El triunfo fue para J.C. Mejía, quien lanzó una entrada sin permitir anotaciones.

En San Francisco de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 2-1 a los Gigantes del Cibao, respaldadas por una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores, que permitió siete imparables y no concedió bases por bolas.

Harold Ramírez bateó de 4-2, con un doble y una carrera impulsada, mientras que Óscar González produjo la otra anotación. Raimel Tapia también conectó dos imparables.

Óscar de la Cruz abrió por las Estrellas y permitió una carrera en cuatro entradas y un tercio, antes de que cinco relevistas completaran el trabajo sin admitir anotaciones.

Gigantes dejan tendidos a Criollos en Puerto Rico

Edwin Díaz conectó un sencillo productor en la novena entrada para coronar una remontada de dos carreras, y los Gigantes de Carolina dejaron tendidos a los Criollos de Caguas con una victoria de 4-3 en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Los Gigantes llegaron al último episodio en desventaja de 3-2, pero Trent Youngblood y Johnathan Rodríguez abrieron con sencillos, antes de que un error defensivo colocara corredores en las esquinas. Lisbel Díaz conectó el imparable que empató el encuentro y, después de una base por bolas intencional a Javier Vázquez, Edwin Díaz respondió con el batazo decisivo al jardín derecho.

Carolina había igualado el encuentro 1-1 en la tercera entrada con un sencillo de Abimelec Ortiz, pero Caguas recuperó la ventaja en la sexta con un cuadrangular solitario de José Miranda. Los Criollos ampliaron la diferencia en la octava mediante un doble productor de Won-Bin Cho, aunque los Gigantes descontaron con un elevado de sacrificio de Sabin Ceballos para preparar la remontada.

En Ponce, los Leones armaron una ofensiva de 11 carreras para derrotar 11-3 a los Indios de Mayagüez, con un ataque de cinco anotaciones en la primera entrada y otro de tres en la segunda. Austin Murr y Jesmuel Valentín encabezaron la ofensiva con dobles productores, mientras que Ezequiel Pagán aportó un sencillo y un doble remolcador.

John Bay conectó un cuadrangular solitario en la tercera entrada y produjo otra carrera en la séptima. Los Indios descontaron con tres anotaciones en la cuarta, dos de ellas mediante un jonrón de Matthew Lugo.

En San Juan, los Cangrejeros de Santurce conectaron tres cuadrangulares para vencer 7-2 a los Senadores, encabezados por Shed Long Jr., quien disparó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada y agregó un doble productor en la séptima.

Juan Centeno abrió el ataque con otro vuelacercas de dos anotaciones en el segundo episodio, y Jackson Ross selló el triunfo con un cuadrangular de dos carreras en la octava.

Darryl Thompson se acreditó la victoria tras lanzar siete entradas de dos carreras y tres imparables, con seis ponches. Por los Senadores, Yasiel Puig conectó un jonrón solitario en la séptima entrada.

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FUENTE: AP