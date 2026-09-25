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Principales ligas europeas aumentan la presión a Infantino al pedir una reforma de FIFA

MANCHESTER, Reino Unido (AP) — La Premier League y otras tres ligas europeas de primer nivel han pedido una reforma de la gobernanza de la FIFA tras el fracaso del plan de Gianni Infantino de vender participaciones en la Copa del Mundo.

En un comunicado conjunto con las ligas de España, Italia y Alemania, se acusó al presidente del órgano rector del fútbol mundial de promover de forma activa “ideas explotadoras en lugar de proteger contra ellas”.

La Premier League es la liga de fútbol más rica y popular. Su colaboración con otros torneos punteros en Europa aumenta la creciente presión sobre Infantino, que planea presentarse a la reelección pese a haber perdido el apoyo de muchas federaciones nacionales por su controvertido plan de vender beneficios del Mundial a través de una filial comercial.

“En los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados en los últimos años por un problema fundamental de gobernanza”, señaló el comunicado.

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James Robson está en X en https://x.com/jamesalanrobson

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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