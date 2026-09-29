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Primer bate de Medias Rojas Roman Anthony sale del 1er juego de playoffs por lesión

NUEVA YORK (AP) — Roman Anthony fue retirado de la derrota de Boston ante los Yankees de Nueva York en el primer juego de su serie de comodines el martes por la noche debido a una lesión en la mano derecha.

El bateador designado de los Medias Rojas de Boston, Roman Anthony, saluda a sus compañeros antes del primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
El bateador designado de los Medias Rojas de Boston, Roman Anthony, saluda a sus compañeros antes del primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Como primer bate y bateador designado de los Medias Rojas en su debut de postemporada, Anthony se ponchó en sus dos turnos al bate contra Cam Schlittler antes de ser reemplazado por un bateador emergente, con su equipo abajo 2-0 en la sexta entrada.

El mánager de Boston, Chad Tracy, comentó que Anthony sintió molestias en la mano derecha después de un par de swings frenados. Anthony, de 22 años, se perdió 101 juegos del 5 de mayo al 29 de agosto por una lesión en esa misma mano.

“Obviamente viene saliendo de eso. De vez en cuando sientes un pinchazo, notas algo — está bien, se va”, expresó Tracy. “Hoy pasaron algunas cosas que fueron más serias y resultaron incómodas”.

Nueva York tomó ventaja de 1-0 en la serie al mejor de tres con una victoria de 9-0.

No está claro si Anthony podrá jugar el miércoles por la noche, cuando los Medias Rojas deben ganar para extender su temporada.

“Es difícil decirlo ahora mismo”, señaló Tracy. “Es una de esas cosas en las que, obviamente, tenía muchas molestias. Así que tuvimos que sacarlo. Tendremos que ver qué trae mañana”.

Considerado uno de los principales prospectos del béisbol cuando llegó a las Grandes Ligas el año pasado, Anthony bateó para .245 con cinco jonrones, 15 carreras impulsadas y un OPS de .735 en 55 juegos de temporada regular esta campaña.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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