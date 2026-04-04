Price sobrevive a una paliza de Piñeiro y retiene sus 3 cinturones wélter

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La puertorriqueña Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe a la galesa Lauren Price durante su pelea por el título de peso wélter en Cardiff, Gales, el sábado 4 de abril de 2026. (Nick Potts/PA vía AP) AP

Price fue más rápida, dominó y pudo permitirse contenerse en el décimo y último asalto para imponerse por decisión unánime, pero la retadora puertorriqueña Piñeiro aportó a un combate entretenido.

La ex campeona olímpica Price recibió un castigo para mejorar su récord profesional a 10-0. Pineiro cayó a 10-1.

El ojo izquierdo de Piñeiro fue castigado por los ganchos de derecha de Price, pero Piñeiro le abrió un corte en la boca a Price en el quinto asalto y Price no pudo evitar que la sangre salpicara su pecho, su camiseta blanca y sus pantalones cortos durante el resto del combate.

Price peleó en suelo galés por primera vez en casi dos años, y no peleaba en ningún lugar desde marzo de 2025, cuando venció a Natasha Jonas para sumar los títulos del CMB y la FIB.

Junto al ring estuvo Claressa Shields (18-0), la campeona indiscutida de peso pesado. Los representantes de Shields y Price han estado en conversaciones para una pelea este año en un peso mediano pactado.

“Mérito para Stephanie; Lauren estuvo hoy en la pelea de su vida. Lo hiciste muy bien esta noche, te lo diré cara a cara: podemos pelear a finales de año”, señaló Claressa Shields a la BBC.

“Por esto estoy en este deporte, quiero pelear con las mejores. Todas necesitamos una compañera de baile, pero confío en mí”, dijo Price. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP