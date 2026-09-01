americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Zambia asume segundo mandato tras voto disputado y arrestos opositores

LUSAKA, Zambia (AP) — Hakainde Hichilema fue investido el martes para iniciar su segundo mandato como presidente de Zambia, tras unas elecciones disputadas en las que algunos líderes de la oposición fueron arrestados y se prohibió impugnar los resultados electorales ante los tribunales del país.

Hichilema juró el cargo en un acto en el Estadio Nacional de los Héroes en la capital, Lusaka, ante miles de simpatizantes.

La Comisión Electoral de Zambia declaró a Hichilema ganador de las elecciones el 18 de agosto con alrededor del 60% del voto presidencial. La nación del sur de África ha celebrado elecciones en gran medida pacíficas desde que regresó a la democracia multipartidista en 1991.

Su principal rival, el líder opositor Brian Mundubile, obtuvo alrededor del 38% de los votos. Luego alegó irregularidades en la votación y rechazó los resultados electorales.

A la investidura asistieron varios líderes africanos, entre ellos los presidentes William Ruto de Kenia, Duma Boko de Botsuana y Emmerson Mnangagwa de Zimbabue.

Hichilema se dirigió a la multitud en el estadio y afirmó que las voces de quienes votaron por la oposición también habían sido escuchadas mediante un proceso democrático.

“Recibimos su apoyo con humildad y con una clara comprensión de la responsabilidad que coloca sobre nuestros hombros. A quienes eligieron a otros candidatos u otros partidos, les decimos con la misma sinceridad: los hemos escuchado”, declaró Hichilema.

El resultado electoral se ha visto empañado por reportes del arresto de Mundubile y de su compañero de fórmula, Makebu Zulu. Medios locales informaron que ambos están detenidos en la prisión de máxima seguridad de Mukobeko, en el centro de Zambia.

Mundubile manifestó que se ocultó por temor por su vida después de impugnar los resultados y de que las fuerzas de seguridad allanaran su casa al día siguiente de las elecciones. Él y Zulu se entregaron a la policía el 24 de agosto tras buscar refugio en un edificio de las Naciones Unidas.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

Cubano bromea con llevar una granada en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado pese a no tener explosivos

Cubano bromea con llevar una granada en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado pese a no tener explosivos

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter