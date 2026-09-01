Presidente de Zambia asume segundo mandato tras voto disputado y arrestos opositores

Hichilema juró el cargo en un acto en el Estadio Nacional de los Héroes en la capital, Lusaka, ante miles de simpatizantes.

La Comisión Electoral de Zambia declaró a Hichilema ganador de las elecciones el 18 de agosto con alrededor del 60% del voto presidencial. La nación del sur de África ha celebrado elecciones en gran medida pacíficas desde que regresó a la democracia multipartidista en 1991.

Su principal rival, el líder opositor Brian Mundubile, obtuvo alrededor del 38% de los votos. Luego alegó irregularidades en la votación y rechazó los resultados electorales.

A la investidura asistieron varios líderes africanos, entre ellos los presidentes William Ruto de Kenia, Duma Boko de Botsuana y Emmerson Mnangagwa de Zimbabue.

Hichilema se dirigió a la multitud en el estadio y afirmó que las voces de quienes votaron por la oposición también habían sido escuchadas mediante un proceso democrático.

“Recibimos su apoyo con humildad y con una clara comprensión de la responsabilidad que coloca sobre nuestros hombros. A quienes eligieron a otros candidatos u otros partidos, les decimos con la misma sinceridad: los hemos escuchado”, declaró Hichilema.

El resultado electoral se ha visto empañado por reportes del arresto de Mundubile y de su compañero de fórmula, Makebu Zulu. Medios locales informaron que ambos están detenidos en la prisión de máxima seguridad de Mukobeko, en el centro de Zambia.

Mundubile manifestó que se ocultó por temor por su vida después de impugnar los resultados y de que las fuerzas de seguridad allanaran su casa al día siguiente de las elecciones. Él y Zulu se entregaron a la policía el 24 de agosto tras buscar refugio en un edificio de las Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP