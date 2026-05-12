Presidente de Uganda se juramenta para séptimo mandato consecutivo; lleva en el poder desde 1986

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, asiste al funeral del expresidente de Kenia Daniel Arap Moi en Nairobi, Kenia, el 11 de febrero del 2020. (AP foto/John Muchucha) AP

El mandatario de 81 años juró el cargo el martes para un séptimo mandato consecutivo, con lo que extenderá su presidencia otros cinco años que bien podrían ser los últimos, aunque no necesariamente para la familia Museveni.

El jefe del Ejército, el general Muhoozi Kainerugaba —hijo del presidente y presunto heredero— supervisó ensayos del desfile militar que dio vida a la investidura de Museveni, con cazas Sukhoi de fabricación rusa volando ruidosamente sobre los terrenos ceremoniales oficiales en Kampala, la capital ugandesa.

Museveni prestó juramento y recibió los instrumentos ceremoniales del poder entre los vítores de miles de asistentes al acto en Kololo, un suburbio de Kampala. El presidente instó a los ugandeses a trabajar duro y generar riqueza para sus familias, y citó historias de personas cuyo espíritu emprendedor había dado frutos.

Muchos ugandeses aceptan ahora que la presidencia de Museveni —la única que muchos millones de ellos han conocido— se acerca a su fin.

Lo que sigue siendo incierto es la naturaleza de la transición y cuán ordenadas serían las cosas en el tiempo que le queda en el cargo.

Dos posibles rutas hacia la cima

Kainerugaba parece listo para tomar el relevo. Ha declarado su deseo de suceder a su padre y dijo recientemente que la misión es imparable.

Aun así, su camino es estrecho y podría seguir una de dos vías: o bien una toma del poder incruenta pero inconstitucional por parte de Kainerugaba, o una enmienda constitucional que permita a los legisladores del partido gobernante —que tiene una mayoría abrumadora— elegirlo como sucesor de Museveni. Una victoria electoral es considerada un obstáculo demasiado alto para Kainerugaba, cuyos rivales incluirían al líder opositor Bobi Wine, el popular artista que se ha postulado dos veces para presidente y rechaza el resultado de las elecciones de enero que le dieron a Museveni su próximo mandato.

Anita Among, presidenta del Parlamento, manifestó el mes pasado que los legisladores harían todo lo posible para ayudar a Kainerugaba en su búsqueda de la presidencia.

“Por el bien de MK, solo aseguren a MK que haremos lo que sea necesario”, le dijo Among a un grupo de legisladores que celebraban el cumpleaños del general, usando las iniciales de Kainerugaba. “En el decimoprimer Parlamento, la oposición fue tragada. En el decimosegundo, será vapuleada”.

Además de la presidenta del Parlamento, muchos otros dirigentes han estado apresurándose a mostrar lealtad a Kainerugaba. Aunque eso es por supervivencia política, también subraya el ascenso de Kainerugaba como líder de facto de Uganda, a medida que su padre envejece y depende más del jefe del Ejército para gobernar.

“Muchos ugandeses cercanos al poder han aprendido esta lección: que el presidente es viejo y está agotado, tanto intelectual como físicamente”, escribió el mes pasado Andrew Mwenda, aliado cercano y amigo de Kainerugaba, en el periódico digital The Independent. “Tiene una capacidad limitada para supervisar muchas cosas a lo largo de un amplio espectro de sectores”.

Kainerugaba, de 52 años, se incorporó al Ejército a finales de la década de 1990, y su ascenso a la cúpula de las fuerzas armadas ha sido controvertido. Muchos hablan del “Proyecto Muhoozi” para prepararlo para la presidencia.

Museveni y Kainerugaba negaron la existencia de ese plan, pero en los últimos dos años se ha hecho evidente que el gobierno hereditario es posiblemente lo que el presidente prefiere.

Museveni, que no ha dicho cuándo se retirará, no tiene rivales dentro del partido gobernante, razón por la cual muchos creen que el Ejército tendrá voz en la elección de su sucesor.

“Mientras la gente espera la transición legal, la transición de facto ya ocurrió”, señaló Angelo Izama, un analista que dirige el centro de pensamiento Fanaka Kwawote, con sede en Uganda. “Kainerugaba, más que el presidente, es la voz final en asuntos de defensa y seguridad”.

Un estilo más combativo que el de su padre

Los allegados de Kainerugaba lo describen como un oficial dedicado que evita exhibiciones ostentosas de riqueza. Asistió a escuelas militares en Estados Unidos y Gran Bretaña antes de ponerse al frente de una guardia presidencial que desde entonces se ha convertido en un grupo de élite de fuerzas especiales.

Además de sus funciones militares, es fundador de un grupo de activismo político conocido como la Liga Patriótica de Uganda. Sus miembros y simpatizantes van desde ministros del gobierno hasta empresarios.

Pero Kainerugaba no tiene el carisma público y el estilo campechano de Museveni, quien ha conservado el poder en parte al cerrar acuerdos con sus rivales políticos e incluso convencer a algunos de servir en su gobierno. El estilo de Kainerugaba es más confrontativo, y a menudo se expresa en duras publicaciones en internet que pueden resultar ofensivas. Ha ordenado el arresto, por presunta corrupción, de varios generales, incluidos algunos que alguna vez fueron sus amigos.

Museveni llegó por primera vez al poder por la fuerza en 1986 como líder de una guerrilla cuyo objetivo era democratizar Uganda tras años de caos y guerra civil. En ese momento dijo que el problema de África eran los líderes que se quedaban más tiempo del debido. Mucho después, cambió su postura y sostuvo que su crítica era hacia los líderes que prolongaban su gobierno sin un mandato electoral.

Museveni suele recibir crédito por presidir un periodo de relativa paz y estabilidad. Pero muchos otros ven una deriva cada vez más autoritaria, en contradicción con su promesa inicial de democracia. Se han eliminado los límites de mandato y de edad, y algunos opositores han sido encarcelados o apartados.

Los legisladores aprobaron recientemente un proyecto de ley punitivo cuyo propósito declarado es disuadir la injerencia extranjera, pero que generó una preocupación generalizada por su potencial para perjudicar el trabajo de organizaciones no gubernamentales y grupos de oposición.

La legislación prohíbe que un “agente de un extranjero” obtenga subvenciones u otro apoyo monetario de fuentes externas que superen los 400 millones de chelines ugandeses —aproximadamente 110.000 dólares hoy— dentro de un periodo de 12 meses sin la aprobación del ministro del Interior.

El partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional, condenó la legislación por considerarla “inconstitucional, irrelevante y presentada de mala fe para seguir persiguiendo a quienes tienen opiniones divergentes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP