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Presidente Sánchez rechaza insinuaciones de que Marruecos estuvo tras la crisis migratoria en Ceuta

MADRID (AP) — El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó el jueves las insinuaciones de que las autoridades marroquíes ayudaron a orquestar el letal cruce masivo de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, mientras aumenta la presión por su gestión de la crisis.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se dirige Congreso de los Diputados acerca de la situación en Ceuta, el enclave español en el norte de África que enfrenta una crisis migratoria, en Madrid, el 3 de septiembre de 2026. (Fernando Sánchez/Europa Press via AP)
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se dirige Congreso de los Diputados acerca de la situación en Ceuta, el enclave español en el norte de África que enfrenta una crisis migratoria, en Madrid, el 3 de septiembre de 2026. (Fernando Sánchez/Europa Press via AP) AP

“Puedo garantizarles que ninguna institución —ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional— ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio. Ninguna”, dijo Sánchez a los legisladores.

En la víspera, decenas de miles de personas participaron en protestas en ciudades de todo el país contra la crisis humanitaria en Ceuta, en las que exigieron soluciones y la dimisión de Sánchez.

A finales de julio, unos 72.000 migrantes llegaron a nado o trepando las vallas fronterizas a Ceuta, un territorio español en el norte de África con apenas 84.000 residentes. La mayoría regresó a Marruecos o fue devuelta al otro lado de la frontera en cuestión de días, pero alrededor de 5.000, entre los que hay 1.200 menores, continúan en la ciudad semanas después, según el gobierno. Las autoridades en Ceuta ofrecen una cifra más alta.

Sánchez afirmó que 141 personas murieron intentando entrar a la ciudad, pero ni su oficina ni el Ministerio del Interior explicaron cómo se obtuvo esa cifra.

Todavía persisten grandes dudas acerca de qué provocó el cruce masivo, que el gobierno español sostiene que fue impulsado por una campaña en redes sociales.

A principios de semana, la prensa española reportó que un informe policial había destacado la supuesta permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en el incidente, pero funcionarios españoles negaron que el documento hubiera culpado a Rabat.

Sin embargo, Sánchez sostuvo el jueves que, durante un periodo de 10 horas el 30 de julio —cuando las llegadas alcanzaron su apogeo— la gendarmería de Marruecos “permitió que se cruzara la frontera” en Ceuta.

Su gobierno ha evitado sistemáticamente las críticas a Marruecos, pero Sánchez condenó los comentarios de dos ministros marroquíes que cuestionaron la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro territorio de España en el norte de África. Su gobierno convocó al embajador de Marruecos en Madrid por esas declaraciones, indicó.

Los dos enclaves son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Sánchez aseveró que su gobierno publicará informes clave sobre la irrupción fronteriza, la más letal que se recuerda, pero no precisó cuándo se harán públicos ni qué incluirán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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