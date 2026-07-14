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Presidente de la Fed dice ante el Congreso que la alta inflación en EEUU será “cosa del pasado”

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó el martes que la Fed hará que la alta inflación sea “cosa del pasado”, aunque no dio señales sobre los próximos pasos que dará el banco central.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, comparece ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para presentar el informe semestral de política monetaria sobre el banco central, en el Capitolio, en Washington, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, comparece ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para presentar el informe semestral de política monetaria sobre el banco central, en el Capitolio, en Washington, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Los responsables de política monetaria de la Fed “no toleran una inflación persistentemente elevada”, manifestó Warsh en su primera comparecencia ante el Congreso desde que asumió la presidencia el 22 de mayo, en sustitución del expresidente Jerome Powell. “Y compartimos un compromiso firme de restablecer la estabilidad de precios”.

Aun así, Warsh encabeza un comité que fija las tasas y está profundamente dividido: aproximadamente la mitad de los 19 responsables de política monetaria prevén tasas de interés más altas para finales de año, según las proyecciones publicadas el mes pasado. La otra mitad ha indicado que apoya mantener las tasas sin cambios o incluso recortarlas. Warsh enfrenta un desafío considerable para conciliar a un comité dividido mientras navega un panorama económico que cambia con rapidez.

Warsh compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes poco después de que el gobierno informara que la inflación cayó un 0,4% de mayo a junio, impulsada principalmente por el abaratamiento de la gasolina. La inflación subyacente —que excluye las volátiles categorías de energía y alimentos— no registró cambios el mes pasado, lo que constituye una desaceleración de los aumentos de precios más amplia de lo que esperaban los economistas.

En comparación con el año anterior, la inflación bajó al 3,5% con respecto al 4,2% de mayo. La inflación subyacente aumentó apenas al 2,6% en junio respecto de un año antes, por debajo del 2,9% de mayo, una señal positiva de que el aumento en el costo de la gasolina aún no ha elevado los precios de manera más generalizada. Aun así, la cifra subyacente está por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Las cifras de inflación en descenso reducen la presión sobre la Fed para combatir el aumento de los precios mediante incrementos de las tasas de interés. Sin embargo, la reavivación del conflicto en Oriente Medio ya ha impulsado al alza los precios del petróleo y podría revertir parte del avance contra la inflación en los próximos meses.

Consultado sobre las cifras de precios, Warsh señaló que representan solo un mes de datos y sugirió que no considera derrotada la inflación.

“Puede que algunos miren los datos de esta mañana y digan: ‘misión cumplida’”, comentó. “Esa no es mi opinión”.

Orientación sobre los próximos pasos

En línea con su política declarada de ofrecer menos orientación sobre las decisiones de la Fed, Warsh no indicó si sería necesario realizar aumentos de tasas para combatir la inflación. La próxima reunión del comité de la Fed que fija las tasas se realizará el 28 y 29 de julio.

Ante las preguntas de los miembros del comité de la Cámara, explicó con algo más de detalle su razonamiento para reducir lo que los observadores de la Fed llaman “orientación futura”.

“Si hoy les diéramos mi proyección sobre lo que haremos cuando nos reunamos dentro de dos semanas”, dijo Warsh, es más probable que los funcionarios de la Fed acepten información “coherente con nuestras ideas previas y rechacen la información que no lo sea”.

“Cuando tengamos noticias para ustedes sobre los métodos exactos para resolver este problema, seremos muy claros sobre cuáles son”, añadió más tarde.

Los demócratas del comité presionaron a Warsh para que explicara cómo reaccionaría si el presidente Donald Trump, quien atacó repetidamente a su predecesor, le exigiera recortar las tasas u adoptar otras medidas que no estuvieran justificadas por los datos económicos.

“¿Está listo para eso?”, preguntó el representante demócrata de Nueva York, Gregory Meeks.

“Mi compromiso con ustedes es cumplir la ley y seguir los datos, seguir nuestro mejor criterio”, respondió Warsh.

El presidente de la Fed también mencionó la reciente decisión de la Corte Suprema de permitir que la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, permanezca en la junta del banco central, frustrando por ahora el intento de Trump de despedirla, como una señal de que el máximo tribunal considera a la Fed como un organismo independiente.

“En la medida en que hubiera dudas al respecto, el tribunal ha respondido esas dudas”, sostuvo.

La reanudación de la guerra con Irán ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a subir tras haber retrocedido hasta casi su nivel previo a la guerra. Los precios de la gasolina habían caído alrededor de un 20% con respecto a su pico, pero también han aumentado en la última semana y aún están aproximadamente un 35% por encima de lo que estaban cuando Estados Unidos atacó a Irán el 28 de febrero.

Algunos funcionarios de la Fed han argumentado que la inflación subyacente, incluso excluyendo el impacto de los precios de la gasolina, sigue elevada y podría requerir tasas de interés más altas para derrotarla.

Impacto de las inversiones en tecnología

Otro factor que podría impulsar la inflación durante el resto de este año es la inversión masiva en infraestructura de inteligencia artificial por parte de los llamados “hiperescaladores”, como Alphabet —matriz de Google—, Microsoft, Amazon y Meta Platforms. El aumento repentino de la demanda de chips de memoria y procesadores ha disparado los precios de los semiconductores, lo que ha generado incrementos de precios en computadoras portátiles, tabletas y consolas de videojuegos.

Warsh afirmó el martes que la inversión en IA es “la característica más llamativa de la economía en este momento” y añadió que la Fed “monitorea las implicaciones” para la inflación y el empleo.

Otros funcionarios de la Fed han intervenido para ofrecer orientación mientras Warsh ha declinado hacerlo. El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el lunes que otro informe de inflación “candente” el martes significaría que la Fed tendría que considerar un aumento de tasas “en el corto plazo”.

Pero la semana pasada, John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que, si la inflación subyacente se mantiene a un ritmo mensual del 0,2% durante el resto de este año, la Fed podría evitar subir las tasas. El enfoque de Williams implica que la Fed mantendría las tasas estables durante algún tiempo mientras monitorea los datos que vayan llegando.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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