Presidente de Israel encarga al opositor Eisenkot la formación del gobierno, un revés para Netanyahu

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar ("Honesto"), saluda una bandera israelí en escena tras la divulgación de los primeros resultados de las encuestas de salida en la elección general de Israel, en Tel Aviv, Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Eisenkot, exjefe militar que se postuló como el principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, está ahora un paso más cerca de desbancar al jefe de gobierno que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel.

“Es el momento de establecer un gobierno nacional de emergencia. Haré todo lo posible por demostrar nuestra valía”, publicó Eisenkot en su cuenta de X justo después del anuncio presidencial.

Dispone de hasta seis semanas para formar una coalición, una tarea difícil en un país profundamente dividido, sacudido por los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás y por los tres años de guerras en Gaza y más allá.

Esta semana, en conversaciones con el presidente, representantes de la mayoría de los principales partidos de Israel recomendaron que se encargara a Eisenkot la tarea de armar un nuevo gobierno, pero reunir la mayoría parlamentaria necesaria sigue siendo una tarea difícil, y cualquier posible coalición requeriría que los candidatos hicieran concesiones difíciles que podrían indignar a sus propios votantes.

Netanyahu y sus aliados perdieron su mayoría en el parlamento en las elecciones del mes pasado. Pero el bloque encabezado por Eisenkot tampoco obtuvo una mayoría. Eso dejó a los partidos liderados por árabes, que lograron avances históricos, como posibles —aunque políticamente delicados— árbitros del poder.

Solo una vez en la historia de Israel un partido árabe ha formado parte de una coalición de gobierno. Forjar una alianza de ese tipo podría ser especialmente divisivo para Eisenkot después de más de tres años de guerra en Gaza.

Netanyahu ha emprendido una campaña para impedir cualquier alianza entre Eisenkot y los partidos liderados por árabes, incluidas afirmaciones sin sustento de que dichos partidos “robaron” las elecciones. Poco antes del anuncio de Herzog, pidió un “gobierno de unidad nacional” en un comunicado emitido en video y advirtió contra “investir apresuradamente a un gobierno con partidarios de terroristas”, un lenguaje que utiliza para referirse a los partidos liderados por árabes.

Netanyahu y sus aliados han retratado repetidamente a los partidos liderados por árabes como una amenaza para la seguridad nacional, mientras que Eisenkot ha señalado su disposición a asociarse con ellos en ciertas condiciones, entre ellas, calificar a Hamás como un grupo terrorista que debe ser destruido.

Eisenkot y Netanyahu, cuyo Likud es el partido más grande del parlamento, podrían intentar crear un amplio gobierno de unidad con los principales partidos judíos. Sin embargo, ambos mantienen profundas diferencias sobre muchos asuntos que será difícil superar. Entre ellas figura la dependencia de Netanyahu de partidos religiosos que exigen exenciones del servicio militar para los varones ultraortodoxos, así como la oposición de Netanyahu a una investigación formal sobre los fallos en torno a los ataques del 7 de octubre.

Eisenkot también podría intentar crear un gobierno “en minoría”, apuntalado por apoyo externo de partidos árabes que no sean miembros formales de su coalición. Sin embargo, otros integrantes de su bloque han dicho que rechazarían una alianza de ese tipo.

El partido de Eisenkot, Yashar, arremetió contra el video del primer ministro en un comunicado publicado en X e instó a los miembros de su partido, el Likud, a desmarcarse de su alianza con “partidos radicales”, en una aparente referencia a los partidos de extrema derecha de su base religioso-nacionalista.

En el comunicado se indica que Eisenkot solo incluiría a partidos y miembros del parlamento que respalden sus principios.

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Los periodistas de The Associated Press Josef Federman y Julia Frankel contribuyeron desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP