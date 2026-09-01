Presidente iraní dice que volverían a alto el fuego si EEUU lo hace y más noticias de Oriente Medio

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

En un aparte en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que “si Estados Unidos vuelve a sus compromisos recogidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de inmediato de la misma manera”, reportó la prensa estatal iraní.

El memorando de entendimiento de junio contemplaba un alto el fuego inmediato e inició un periodo de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo de paz más amplio. Teherán aceptó despejar de minas el estrecho de Ormuz y permitir el paso de buques durante ese periodo, y Estados Unidos aceptó poner fin a su bloqueo naval, levantar sanciones, emitir exenciones para las exportaciones de petróleo iraní y comenzar a trabajar en un paquete de reconstrucción para Irán, entre otras medidas.

El acuerdo colapsó rápidamente y, aunque ha habido una pausa en los combates, ambos bandos intercambiaron fuego durante el fin de semana: Estados Unidos atacó lanzamisiles iraníes en la isla de Larak, en Ormuz, y Teherán respondió lanzando misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados.

Aunque Pezeshkian lleva tiempo abogando por un final negociado para la guerra, la fuerza más poderosa en Irán sigue siendo la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar que presiona para obtener mayores concesiones de Washington, incluido el control del estrecho de Ormuz y una compensación financiera por la guerra. Es probable que estas condiciones resulten inaceptables para Washington.

Los líderes de China, Rusia e India asisten a la cumbre en Kirguistán, que ha sido presentada como un contrapeso a la influencia global de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní ya se ha reunido con su homólogo chino y está previsto que Pezeshkian se vea con presidente de Rusia, Vladímir Putin, más tarde el martes.

Dos barcos atacados en estrecho de Ormuz e inmediaciones

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, indicó que recibió información de un ataque contra un barco en el estrecho de Ormuz, y un segundo reporte de un incidente con un petrolero en aguas cercanas.

En el primer incidente, el UKMTO dijo que un petrolero fue alcanzado por tres proyectiles el lunes cuando salía del golfo Pérsico a través del estrecho, al este de Omán.

La agencia de monitoreo señaló que no había información sobre víctimas a bordo ni daños ambientales causados por el ataque.

En el segundo incidente, la agencia británica indicó que había recibido un reporte “que involucraba a un petrolero y fuerzas militares” el lunes frente a la costa de Omán, al este del estrecho.

Ambrey, una compañía de gestión de riesgos marítimos y respuesta a incidentes con sede en Reino Unido, informó además que, según reportes, el buque había sido detenido y estaba a la deriva. No hubo reportes de víctimas.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por los incidentes, pero Irán ha disparado con regularidad contra barcos en el estrecho de Ormuz mientras continúa restringiendo el paso a través de esta crucial vía marítima. Estados Unidos también ha disparado contra barcos mientras mantiene su bloqueo de los puertos iraníes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP