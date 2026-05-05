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Presidente de Guatemala nombra a abogado como nuevo fiscal general para reemplazar a Consuelo Porras

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general para reemplazar a Consuelo Porras, la fiscal que fue sancionada por 40 países por considerar que obstruyó la lucha anticorrupción.

En un mensaje a la nación, Arévalo dijo que decidió confiarle el cargo a García Luna a partir del 17 de mayo, fecha en que finaliza el segundo periodo de Porras.

“El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios”, señaló el mandatario.

García Luna llega a la entidad que ha sido duramente criticada a nivel nacional e internacional por la dirección que tuvo durante los ocho años de gestión la fiscal Porras, señalada por los críticos de utilizar la fiscalía para criminalizar a ex operadores de justicia, periodistas, opositores y al mismo presidente Arévalo.

FUENTE: AP

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