Presidente de Ecuador revela acuerdos en seguridad y energía con pares electos de Colombia y Perú

El presidente electo Abelardo de la Espriella gesticula durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López) AP

El mandatario reveló que, en los diálogos por separado, estableció la necesidad de “mayor presencia militar” tanto de las fuerzas armadas peruanas como de las colombianas en la zona limítrofe con cada país. “La presencia de ellos en frontera va a ser crucial” para la seguridad interna de Ecuador, dijo en una entrevista con radio Centro, sin dar detalles.

El gobernante ecuatoriano ha reclamado mayor presencia de militares colombianos en la frontera binacional y, para presionar por ello, a inicios de año desencadenó una guerra arancelaria que terminó hace poco, aunque sin mayor respuesta de su par Gustavo Petro, según señaló.

De acuerdo con la policía, el sector limítrofe con esos países es una fuente de inseguridad por la actividad de grupos de narcotráfico ligados a carteles internacionales que pasan grandes cantidades de narcóticos a Ecuador, al que han convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de droga a Estados Unidos, Europa y otras zonas del mundo. Ello también ha generado una ola de violencia interna en el país sudamericano.

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, un 80% de los narcóticos que llegan a suelo ecuatoriano provienen de Colombia y el resto de Perú.

Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, y el próximo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, que será investido el 7 de agosto, mantienen afinidad política con el presidente ecuatoriano, de perfil conservador.

Acerca de los convenios en materia de energía, Noboa reveló que desde Colombia “podremos recibir hasta 380 megavatios adicionales” y precisó que además se ha fijado inicialmente "una tarifa binacional” de alrededor de 30 centavos el kilovatio/hora.

El miércoles la autoridad energética de Colombia confirmó que en los próximos días se reanudará la venta de electricidad a Ecuador, el cual está ingresando a la estación seca, por lo que la generación de las plantas hidroeléctricas, que aportan cerca del 75% de la electricidad, empieza a disminuir.

La venta de energía a Ecuador había sido suspendida a inicios de año en medio de diferencias entre los dos países que desencadenaron una guerra comercial con la imposición mutua de altos aranceles. Petro suspendió la venta de energía a Ecuador en respuesta a la imposición de aranceles de entre el 30% y 75% por parte de Noboa a las importaciones colombianas.

Posteriormente, la Comunidad Andina resolvió que los dos países eliminaran dichos aranceles, lo que terminaron haciendo. Aunque Ecuador levantó los impuestos, Noboa afirmó que la decisión obedeció a un acuerdo con el presidente electo de Colombia.

A finales del 2024 los ecuatorianos se vieron afectados por racionamientos de hasta 14 horas diarias debido a lo que los expertos consideraron la peor sequía en más de 60 años. Ecuador, según fuentes oficiales, registra este año un déficit de generación de al menos 800 megavatios.

Acerca de los acuerdos con Perú, el gobernante ecuatoriano señaló que el convenio es la provisión de gas "el cual será utilizado para tener mayor y más barata generación eléctrica” en Ecuador.

"De esa manera trabajamos verdaderamente en conjunto”, agregó Noboa.

FUENTE: AP