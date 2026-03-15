Presidente del CPI decepcionado con Ucrania por politizar los Paralímpicos Milán-Cortina

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, habla durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, en Verona, Italia, el viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

Andrew Parsons habló con The Associated Press el último día de los Juegos Paralímpicos de Invierno el domingo, elogió el resultado de la competencia y abordó el regreso de la bandera y el himno de Rusia, los efectos del clima más cálido y los desafíos de organizar el evento en sedes dispersas.

Parsons calificó de “decepcionante” que el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania y los comités nacionales de otros países intentaran apartar el foco del deporte.

Señaló que era “sumamente empático” con la situación en Ucrania y que “solo puede intentar imaginar el horror”, pero que, como organización deportiva, el CPI debe asegurarse de que no se infrinjan las reglas, incluso por parte del comité ucraniano.

“Sí, creo que hubo un intento de quitar siempre el foco del deporte. Y creo que al final, incluso los otros comités paralímpicos nacionales respondieron muy bien, centrándose en el deporte. Lo entiendo, pero es decepcionante hasta cierto punto” afirmó Parsons.

Indicó que era esperable ver a gobiernos intentando desplazar la atención hacia la política, pero que era lamentable que lo hicieran organismos deportivos.

Ucrania y algunos otros países boicotearon la ceremonia de apertura —y tenían previsto boicotear también la ceremonia de clausura del domingo— debido a la decisión del CPI de otorgar a atletas rusos invitaciones especiales para los Juegos y permitirles competir bajo su propia bandera por primera vez en más de una década.

Acusación de Ucrania

El comité paralímpico de Ucrania acusó al CPI y a los organizadores de Milán Cortina de someter a los atletas y entrenadores ucranianos a una “presión sistemática”. Afirmó que los incidentes incluyeron la presunta retirada forzosa de una bandera ucraniana, la interrupción de reuniones de planificación por parte del equipo ucraniano y la prohibición de que un atleta ucraniano usara un arete con las palabras “Stop War” en una ceremonia de podio. El CPI y los organizadores locales defendieron sus acciones.

Parsons comentó que era esperable que algunos países no estuvieran contentos con el regreso de la bandera rusa, pero consideró que la “gran mayoría” de los comités paralímpicos nacionales se centraron en el deporte, “porque el componente deportivo es lo que nos ayuda a cumplir nuestra misión, que es lograr un mundo más inclusivo a través del deporte paralímpico, y no de la política externa”.

Bandera rusa en adelante

La bandera rusa ondeó en los Paralímpicos por primera vez desde los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi, y el himno se interpretó por primera vez en un gran evento deportivo mundial desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El regreso de la bandera y el himno de Rusia fue visto por algunos como una señal de un posible retorno pleno a los círculos olímpicos de cara a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

Parsons dijo que la asamblea general tomó la votación para levantar la suspensión únicamente pensando en el mejor interés del movimiento paralímpico.

“Sé que algunas personas creen que esto podría tener impacto en otro organismo deportivo, pero eso no es en lo que nos estamos enfocando. Le corresponde al COI tomar sus decisiones, le corresponde a la FIFA tomar sus decisiones, y a todas las demás organizaciones internacionales tomar sus decisiones”, explicó.

Clima más cálido

Parsons indicó que continuarán las conversaciones sobre el efecto del clima más cálido en los Paralímpicos. Los organizadores de Milán Cortina tuvieron que cambiar el calendario de algunas pruebas debido a las altas temperaturas, y algunos atletas compitieron en pantalones cortos, camisetas y camisetas sin mangas.

“Lamentablemente, los líderes mundiales no están respondiendo con la rapidez necesaria para frenar el proceso”, sostuvo. “Así que probablemente esta sea una tendencia que veremos en 2030, 34, 38, 42 y así sucesivamente. Por eso necesitamos tener esas conversaciones, y las estamos teniendo” dentro del IPC y junto con el COI y las federaciones internacionales.

Juegos dispersos

Parsons afirmó que el modelo de Juegos dispersos —con competencias y sedes en distintos grupos para reducir el costo de construir nuevas instalaciones— “llegó para quedarse”.

“Creo que el mayor aprendizaje es que es posible tener unos grandes Juegos, incluso con ese plan maestro de sedes dispersas. No compromete el espíritu de los Juegos, pero, sí, aporta una complejidad adicional a las operaciones que debe mitigarse y comprenderse bien, y creo que, al tener esta primera experiencia aquí, tenemos mucho aprendizaje para llevar a 2030, 2034”.

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FUENTE: AP