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Presidente del Consejo Europeo visita por primera vez Guatemala para hablar de cooperación

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El portugués António Costa realizaba el miércoles la primera visita oficial de un titular del Consejo Europeo a Guatemala para dialogar con el presidente Bernardo Arévalo sobre cooperación en materia de seguridad, reformas democráticas y gobernanza.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (a la izquierda), y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se dan la mano tras ofrecer una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el miércoles 20 de mayo de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (a la izquierda), y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se dan la mano tras ofrecer una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el miércoles 20 de mayo de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

En un mensaje de ambos funcionarios a medios de prensa, Arévalo recordó que es la primera vez que un presidente del Consejo Europeo visita el país, lo que muestra que la relación entre ambas partes ha madurado “y somos socios más cercanos”.

Costa dijo que se presentaba en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) “como aliado y amigo que ha venido a apoyar firmemente la democracia guatemalteca". Señaló que Guatemala es un aliado clave para la UE en Centroamérica.

El Consejo Europeo es la máxima institución política de la Unión Europea y define las estrategias generales y las prioridades del bloque europeo.

La sede de la UE en Guatemala anunció que Acosta firmará tres acuerdos de contribución por 6 millones de euros para fortalecer la ciberseguridad institucional, reforzar capacidades del ecosistema electoral, modernizar el Ejecutivo y fortalecer la gobernanza territorial inclusiva con enfoque en derechos humanos, género e interculturalidad.

El funcionario europeo felicitó a Arévalo por “el compromiso de su gobierno con la democracia”. Asimismo se ofreció a seguir acompañando al país en la defensa de la democracia, las inversiones y la seguridad.

“En tiempos convulsos, caracterizados por la incertidumbre, polarización y crisis globales, este espacio de intercambio franco y constructivo con la Unión Europa es particularmente valioso”, dijo por su lado Arévalo.

El presidente guatemalteco destacó además que el intercambio comercial bilateral ha crecido de forma sostenida y que las exportaciones guatemaltecas hacia la UE se han duplicado desde 2013. También agradeció el apoyo de las misiones que han llegado al país, como el de acompañamiento al proceso electoral en 2023.

FUENTE: AP

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