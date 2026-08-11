Presidente de Bolivia envía al Legislativo propuesta de ley para atraer inversión extranjera

Esta propuesta fue solicitada por varios sectores productivos como una medida estructural para cambiar la imagen del país tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, señaló que la iniciativa busca generar seguridad y previsibilidad para los inversionistas, así como ordenar los incentivos y normas jurídicas dispersas.

La propuesta tiene tres pilares con los que se busca trazar el camino para los próximos 20 años, en los que se priorizarán “sectores como la logística, la inteligencia artificial, la economía digital, la innovación y energías alternativas, como es el caso del hidrógeno y la energía solar, además de los sectores donde nosotros ya tenemos desarrolladas nuestras capacidades productivas”, dijo el ministro.

De esta forma se busca dejar atrás el modelo económico de los gobiernos de izquierda anteriores que priorizaban la inversión estatal y que nacionalizaron el sector de hidrocarburos, la empresa de telecomunicaciones y empresas de electricidad, según los expertos.

Espinoza aseguró que desde hace casi 20 años se han venido “violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

Además, mencionó que se creará un “sistema de incentivos y de regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza al inversionista, sea nacional o extranjero” y que respete la Constitución Política del Estado.

Asimismo, anunció la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, la cual coordinará con las instituciones y con los diferentes alcaldes y gobernadores para que “la regulación, la promoción y la estrategia de atracción de inversiones tengan un orden institucional lógico”, explicó el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, dijo a la televisora Red Uno que para que Bolivia pueda “recuperar la confianza de los inversionistas, es fundamental garantizar seguridad jurídica y previsibilidad normativa”.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la nación andina recibió 620 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025, un 0,3% del total regional.

Paz tiene el desafío de negociar con la Asamblea Legislativa, la cual está fragmentada. El mandatario recientemente se alejó de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, quien lidera la Alianza Unidad, pero varios parlamentarios no lo siguieron, aunque sí adelantaron que fiscalizarán las medidas.

Medina criticó el retraso para atender la crisis económica que golpea al país, que se profundizó con los bloqueos y protestas antigubernamentales de más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se refleja en el persistente problema de abastecimiento de combustible, principalmente de diésel.

Paz ha logrado apoyo internacional y créditos de organismos internacionales por más de 5.000 millones de dólares.

FUENTE: AP