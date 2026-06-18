Presidente Balcázar dice que el papa León XIV visitará Perú en noviembre

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El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Luego de reunirse con el pontífice en el Vaticano, el mandatario señaló que el pontífice planea un viaje que incluiría las ciudades de Puno, Iquitos, Cusco, Pucallpa, Piura y Chiclayo, ésta última ubicada en la costa norte del Pacífico y donde el papa ejerció su trabajo pastoral por casi dos décadas.

“La primera quincena de noviembre estará en Perú", dijo Balcázar a la radio local RPP desde el Vaticano tras salir de una reunión de dos horas con el papa. Indicó que los detalles de su itinerario se darán más adelante debido a “razones de política religiosa y seguridad”.

El Vaticano no ha confirmado ningún viaje próximo, pero se rumorea ampliamente una visita a Perú para fines de año con posibles paradas en otros países sudamericanos. El propio León XIV ha expresado su deseo de realizar dicho viaje.

“Argentina y Uruguay esperan la visita del papa. Creo que Perú también me recibiría con los brazos abiertos y, si voy a Perú, también visitaría muchos países vecinos, pero el plan aún no está definido”, declaró el pontífice a la prensa en diciembre a su regreso del Líbano.

Chiclayo, a 14 kilómetros del Pacífico, es una ciudad con más de 800.000 habitantes y desempeña un papel vital como eje comercial de la costa norte de Perú. Sin embargo, también enfrenta problemas sociales y alrededor del 20% de su población vive en la pobreza.

Ése fue el hogar de León XIV durante casi una década antes de que partiera a Roma en 2023 cuando el entonces papa Francisco le pidió asumir la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina.

Los habitantes de Chiclayo celebraron emocionados cuando en sus primeras palabras como pontífice, León XIV dijo en castellano a la a multitud que lo vitoreaba en la Plaza de San Pedro: “mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe”. __ La periodista de AP Nicole Winfield contribuyó con este despacho desde el Vaticano. FUENTE: AP