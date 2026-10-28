Presidenta de Perú visita El Salvador para reunirse con Bukele y conocer prisión de máxima seguridad

Fujimori, que llega acompañada por altos funcionarios de su gobierno, tiene previsto conocer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una polémica prisión de máxima seguridad donde están recluidos los pandilleros más peligros del país centroamericano.

La delegación peruana también visitará una escuela y un hospital como parte del acercamiento al gobierno salvadoreño.

Fujimori visita El Salvador en medio de una crisis de seguridad interna ocasionada por el azote de la extorsión y el alza de los homicidios en Perú, que han provocado una caída de su popularidad en su breve gestión iniciada el 28 de julio.

Con la visita a El Salvador el gobierno peruano busca obtener información para fortalecer las estrategias contra la delincuencia organizada y avanzar en instrumentos relacionados con la seguridad ciudadana, la administración penitenciaria, el sistema de justicia y la prevención del delito.

Bukele ordenó la construcción del CECOT en marzo de 2022 cuando inició su campaña contra las maras o pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron al país centroamericano. Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2.000 millones de dólares anuales en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

La polémica cárcel ha llamado la atención de otros gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos y desde su inauguración ha sido visitada por presidentes y altos funcionarios de esos gobiernos.

En diciembre de 2025 visitó el CECOT el entonces presidente costarricense Rodrigo Chaves y recientemente también lo hizo la presidenta de ese país Laura Fernández.

Costa Rica ya construyó una prisión que emula el salvadoreño CECOT y trasladó a los primeros 123 presos.

Pero algunos no sólo quieren conocer el CECOT, sino que también estudiar las políticas de seguridad del gobierno de Bukele. El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, registró en 2015 unos 6.656 asesinatos —una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes—. El país cerró 2025 con apenas 82 homicidios.

¿Qué es el CECOT?

El CECOT es una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de San Salvador en un perímetro contenido por un muro de concreto de más de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión protegido por alambradas electrificadas. No hay señal telefónica a dos kilómetros a la redonda y para llegar hay una sola carretera. Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos y sus celdas alojan entre 65 y 70 presos cada una. No reciben visitas ni tienen talleres o programas educativos.

Por encima de los habitáculos donde viven y duermen los presos hay instalada una plancha de acero, como una malla con agujeros, por donde desfilan durante todo el día los custodios para vigilar a los internos.

La prisión carece de programas de reinserción, planes de ocio o fábricas. Hay comedores, salas de descanso, gimnasio y juegos de mesa pero sólo para uso del personal de vigilancia.

El penal ha recibido críticas de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la organización Human Rights Watch, por lo que consideran violaciones a los derechos humanos.

FUENTE: AP