Presidenta de México irá a la final del Mundial por invitación de Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (derecha), y la futbolista amateur Yolett Cervantes intentan atrapar un balón de fútbol durante una ceremonia de entrega de boletos para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la conferencia de prensa diaria de la presidenta en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos", afirmó Sheinbaum el viernes por la noche en unas declaraciones informales a la prensa desde su vehículo. "Va a estar también el primer ministro (canadiense, Mark) Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalles”.

Ambos mandatarios, con mil y una tensiones en temas de seguridad y comerciales, se encontraron por primera vez en persona en diciembre del año pasado también por razones futbolísticas, en el sorteo del Mundial, despues de que se cancelara la cita que tenían prevista en la Cumbre del G-7 en Canadá de junio de 2025.

Ahora la situación está lejos de ser más tersa. Pese a las muchas llamadas que han tenido, cada vez son más las presiones por parte del estadounidense para que México dé resultados contundentes en su lucha contra los cárteles.

La mexicana no estuvo presente en el partido inaugural del Mundial en Ciudad de México de la selección tricolor contra Sudáfrica, rompiendo así una de las tradiciones más antiguas del torneo. En su lugar, cedió su entrada a una joven indígena.

Sin embargo, el viernes reconoció que no quiso rechazar una invitación directa de su homólogo y sí estará para la clausura del evento deportivo celebrado por primera vez en los tres países norteamericanos.

Sheinbaum dijo que viajará a Estados Unidos el sábado por la noche y regreserá el lunes a México pero no aclaró si mantendrá un encuentro con Trump durante el fin de semana más allá de estar juntos durante el partido.

Entre los temas más delicados que tienen ahora sobre la mesa está la nueva ronda de negociaciones comerciales para la revisión del tratado de libre comercio norteamericano, que se inicia la próxima semana; la solicitud de captura con fines de extradición pedida por Estados Unidos contra una decena de f uncionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico; o los deseos de Trump de actuar militarmente contra los cárteles pese a que Sheinbaum intenta defender a toda costa la soberanía de su país. En el partido final se prevé también la presencial del rey Felipe VI, que viajó a un partido de la selección española en México, usando una vez más el f útbol como elemento conciliatorio entre estados. FUENTE: AP