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Presidenta mexicana disipa preocupaciones por el Mundial y dice que 'todo va a salir maravilloso'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se reunió el lunes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para evaluar los preparativos de la Copa Mundial que se disputará de forma simultánea en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Sheinbaum dijo en su cuenta de X que tuvo un desayuno con Infantino en el palacio de gobierno “porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial”, y agregó que “todo va a salir maravilloso”.

El torneo arranca el 11 de junio en el emblemático estadio Azteca de la capital mexicana - que será por tercera vez en la historia una de las sedes del Mundial - con un partido entre la selección de México y Sudáfrica.

En el estadio de la Ciudad de México se realizó el pasado sábado un juego amistoso entre México y Portugal que sirvió como preparativo para Mundial. El evento se vio empañado por la muerte de un aficionado que estaba en estado de ebriedad que cayó del segundo nivel a la planta baja en la zona de palcos.

“Esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, comentó la mandataria mientras sostenía junto a Infantino un banderín de la FIFA.

El jefe de la organismo réctor del fútbol secundó a Sheinbaum asegurando que el evento mundialista será “un éxito para México”.

Entre finales de febrero e inicios de mes surgieron preocupaciones tras los hechos violentos que se registraron el 22 de febrero en varias ciudades de México luego de que fuera capturado y abatido al sur del estado de Jalisco el capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las ciudades que fueron golpeadas por la ola de violencia estaba Guadalajara, capital de Jalisco, que será una de las tres sedes mexicanas del Mundial junto con Ciudad de México y Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

México tiene previsto albergar 13 partidos de la Copa, entre ellos cuatro partidos de repechaje que se realizan este mes en Guadalajara y Monterrey para definir los últimos cupos para el torneo.

A inicios de marzo las autoridades mexicanas presentaron el plan de seguridad para la justa mundialista, denominado “Plan Kukulkán”, en el que participarán unos 100.000 elementos de las fuerzas militares y policiales, tanto federales como locales.

Dentro del plan se ha previsto capacitación especializada de funcionarios, ejercicios de planeación y de operación, sistemas de alerta temprana, dispositivos de seguridad en torno a los estadios, aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, y esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes.

FUENTE: AP

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