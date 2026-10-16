Presidenta de Costa Rica visita El Salvador para reunirse con Bukele y recorrer prisión

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Fernández llega a El Salvador después de inaugurar en su país el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado, una prisión que emula el salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad de Bukele que ha llamado la atención de otros gobiernos como los de Ecuador, Perú y Colombia

La cárcel costarricense con capacidad para 5.100 reclusos está diseñada para albergar a presos considerados de mayor peligrosidad. La construcción de ese complejo carcelario comenzó en enero durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y contó con asistencia técnica salvadoreña. Bukele participó en el acto de inicio oficial de la obra.

En su visita de dos días Fernández se reunirá con Bukele en la Casa Presidencial para abordar asuntos estratégicos de la agenda bilateral y regional y conocer de primera mano la política de seguridad y el modelo penitenciario aplicado por el mandatario salvadoreño.

Fernández ha reconocido a Bukele como un referente en materia de seguridad y resaltado el respaldo brindado a Costa Rica.

En diciembre de 2025 en una visita oficial al país el entonces presidente Chaves recorrió los pabellones del CECOT donde están recluidos pandilleros, las celdas de aislamiento y los controles de seguridad que implementa el gobierno en la prisión.

Bukele ordenó la construcción del CECOT en 2022 cuando inició su campaña contra las maras o pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron al país centroamericano. Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2.000 millones de dólares anuales en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

El Salvador registró 6.656 asesinatos —una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes— en 2015, uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil. El país cerró 2025 con apenas 82 homicidios. El CECOT es una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de San Salvador en un perímetro contenido por un muro de concreto de más de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión protegido por alambradas electrificadas. No hay señal telefónica a dos kilómetros a la redonda y para llegar hay una sola carretera. Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos y sus celdas alojan entre 65 y 70 presos cada una. No reciben visitas ni tienen talleres o programas educativos. FUENTE: AP