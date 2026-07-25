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Pratt y Lara impulsan 3 y Gasser lanza 6 entradas en triunfo de Cerveceros 8-5 sobre Rockies

MILWAUKEE (AP) — Los novatos Cooper Pratt y el venezolano Luis Lara impulsaron tres carreras cada uno y Robert Gasser trabajó seis sólidas entradas para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran la noche del sábado por 8-5 a los Rockies de Colorado.

Cooper Pratt (12), de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras conectar un jonrón durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el sábado 25 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Jeffrey Phelps)
Cooper Pratt (12), de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras conectar un jonrón durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el sábado 25 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Jeffrey Phelps) AP

Pratt, de 21 años, el campocorto titular desde que fue ascendido desde Triple-A Nashville a mediados de junio, conectó un jonrón solitario, dos sencillos y un elevado de sacrificio.

Lara, también de 21 años, fue ascendido desde Nashville el 7 de julio. Pegó un doble productor de dos carreras, conectó un sencillo, añadió un elevado de sacrificio y recibió una base por bolas.

Pratt firmó en abril un contrato de ocho años por 50,75 millones de dólares, mientras que el jardinero Lara firmó en junio un acuerdo de siete años por 31 millones de dólares.

Gasser (3-4) permitió dos carreras con cinco hits en seis entradas, ponchó a cuatro y no otorgó bases por bolas.

El doble de Lara con las bases llenas fue clave en una sexta entrada de cuatro carreras que puso a Milwaukee arriba 7-2. El venezolano William Contreras y Jake Bauers abrieron con sencillos consecutivos, lo que sacó del juego a Ryan Feltner (3-5). El dominicano Juan Mejia entró al relevo y dio base por bolas a Garrett Mitchell, llenando las bases. Lara siguió con un doblete corto de dos carreras hacia el jardín izquierdo poco profundo para poner el marcador 5-2.

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