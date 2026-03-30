Powell dice que la Fed está atenta al aumento de precios, pero que es poco lo que puede hacer

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell, en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 30 de marzo del 2026. (AP foto/Charles Krupa) AP

Powell, quien habló ante casi 400 estudiantes en la Universidad de Harvard mientras los precios de la gasolina se acercaban a un promedio de 4 dólares por galón en Estados Unidos, señaló que no había mucho que los responsables de política de la Fed pudieran hacer, ya que los shocks energéticos “tienden a ir y venir con bastante rapidez” y las maniobras monetarias surten efecto a más largo plazo. Sin embargo, una serie de shocks energéticos podría ser motivo de preocupación.

“Hay que vigilar cuidadosamente las expectativas de inflación porque podría haber una serie de grandes shocks de oferta y eso puede llevar al público en general, a las empresas, a quienes fijan precios, a los hogares... a empezar a esperar una inflación más alta con el tiempo. ¿Por qué no lo harían?”, declaró Powell.

Reconoció que los jóvenes graduados están entrando en un mercado laboral difícil. Señaló el papel de la inteligencia artificial y que, aunque el empleo está en niveles históricamente bajos, en este momento hay muy poca creación de puestos de trabajo.

El mercado laboral de Estados Unidos ha sido deslucido durante el último año. Los empleadores añadieron menos de 10.000 empleos al mes en 2025 —la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002—. Este año comenzó con fuerza, con 126.000 nuevos empleos en enero, pero Estados Unidos dio un giro brusco y registró 92.000 pérdidas de empleo al mes siguiente.

Los economistas se refieren a un mercado laboral en el que las empresas dudan en sumar personal, pero no quieren desprenderse de los trabajadores que ya tienen. Eso ha dificultado especialmente que los jóvenes encuentren empleo. Existe cierta preocupación de que la inteligencia artificial esté asumiendo trabajos de nivel inicial que antes habrían ido a parar a jóvenes que buscaban empleo, o de que las empresas sean reacias a tomar decisiones de contratación hasta comprender mejor cómo van a utilizar la IA.

Powell manifestó que se sentía optimista a mediano y largo plazo, al señalar que la historia ha demostrado que las innovaciones tecnológicas han elevado repetidamente el nivel de vida y aumentado la producción. Los modelos de lenguaje de gran tamaño, indicó, hacen que las personas —incluido él mismo— sean más productivas.

“Están en una situación en la que realmente necesitan invertir el tiempo para dominar el uso de estas nuevas tecnologías", indicó Powell. "No se puede negar que es un momento difícil para entrar al mercado laboral. Puede requerir algo de paciencia y todo eso, pero a más largo plazo, esta economía les va a brindar grandes oportunidades. Sean un poco optimistas”.

En una sesión de preguntas y respuestas, ni Powell ni los estudiantes mencionaron al presidente Donald Trump, quien ha criticado repetidamente al presidente de la Fed. Pero Powell sí subrayó la importancia de la independencia de la Fed.

“Es muy difícil construir grandes instituciones democráticas y mucho más fácil derribarlas”, señaló Powell.

Trump ha instado repetidamente a Powell y a la Fed a recortar las tasas de interés, lo que reduciría los costos de endeudamiento para los hogares, las empresas y el gobierno. La cautela de Powell ha enfurecido a Trump.

Sin embargo, algunas de las políticas económicas bajo la administración Trump han complicado el doble mandato de la Reserva Federal, que consiste en mantener los precios estables y procurar el máximo empleo.

Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a todos sus socios comerciales, lo que puede elevar los precios minoristas, y la guerra en Irán ha disparado los precios de la energía.

El promedio del galón de gasolina en Estados Unidos subió a 3,99 dólares durante la noche, según el club automovilístico AAA.

Trump intensificó sus ataques contra la Fed en enero, cuando el Departamento de Justicia notificó al banco central citaciones y lo amenazó con una acusación penal por su testimonio del verano pasado sobre las renovaciones del edificio de la Fed.

Trump ha nominado al exfuncionario de la Fed Kevin Warsh para suceder a Powell. Pero la confirmación de Warsh se ha retrasado por una investigación del Departamento de Justicia. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha dicho que no votará para confirmar a ningún nominado a la Fed hasta que se retire la investigación.

Aun así, Powell se tomó un momento para ofrecer algunos consejos a su posible sucesor sin nombrarlo, al decir que era “muy importante ceñirse a lo suyo y ceñirse a las cosas que realmente se le asignaron”.

“Tenemos herramientas muy poderosas. Se supone que son para el máximo empleo y la estabilidad de precios y la estabilidad financiera”, continuó. “Siempre hay un momento en que una administración mira y dice que sería bueno usar esa herramienta para otra cosa... Simplemente tenemos que estar en una situación en la que no estemos tratando de actuar en contra de ningún político ni de ninguna administración, pero tenemos que tener cuidado de ceñirnos a lo que estamos haciendo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP