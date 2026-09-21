Postemporada MLB: clasificaciones, salud de Ohtani y Judge y premios

El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts (derecha), es felicitado por Shohei Ohtani (centro) y Yoshinobu Yamamoto después de que los Dodgers derrotaran a los Gigantes de San Francisco en un partido de béisbol, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Los Dodgers vuelven a estar entre los mejores equipos de las Grandes Ligas, y tendrán varios retadores en octubre, incluidos los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. Los tres equipos podrían terminar la temporada regular con 100 victorias o más. Los Ángeles está ahí pese a que la salud del cuatro veces Jugador Más Valioso Shohei Ohtani es motivo de preocupación.

Los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta también han asegurado lugares en la postemporada. El tres veces Jugador Más Valioso de los Yankees, Aaron Judge, lidia con una distensión en la pantorrilla derecha que lo mantendrá en la lista de lesionados al menos hasta el último día de la temporada regular.

La temporada regular termina este domingo y, aunque el cuadro de playoffs de 12 equipos parece estar mayormente definido, hay algunos aspirantes con pocas probabilidades de llegar a la postemporada, y los enfrentamientos específicos están en movimiento.

A continuación, algunas de las cosas a seguir mientras la temporada llega a su fin.

Ningún equipo puede asegurar un puesto de playoffs el lunes, ya que la mayor parte de la liga tendrá el día libre.

Hay un partido importante en la Liga Americana, donde los Azulejos de Toronto viajan para enfrentar a los Orioles de Baltimore. Los Azulejos se mantienen apenas en el borde de la pelea en la LA, al iniciar el día a tres juegos del último puesto de comodín.

Lucha en la Liga Americana sigue en duda mientras la Liga Nacional está más definida

Esta temporada ha habido bastante mediocridad en las divisiones Central y Oeste de la LA, lo que ha derivado en carreras por el banderín fascinantes y podría llevar a que un equipo con marca por debajo de .500 llegue a la postemporada.

Los Guardianes de Cleveland (81-75) tienen una ligera ventaja sobre los Medias Blancas de Chicago (80-76) en la Central de la LA, mientras que los Rangers de Texas (78-78) están apenas por delante de los Astros de Houston (77-79) en el Oeste de la LA.

En la Liga Nacional, el cuadro de playoffs está casi definido.

Los Cachorros de Chicago (87-69), Padres de San Diego (87-69) y Filis de Filadelfia (86-70) se disputan posiciones en la carrera por el comodín, pero casi con seguridad llegarán a la postemporada. El único equipo a una distancia relativamente cercana es el de los Diamondbacks de Arizona (82-74), que está a cuatro juegos.

Carreras por el MVP, estadísticas a seguir

Los principales premios de la MLB probablemente no tendrán mucho drama esta temporada.

Ambas carreras por el MVP tienen claros favoritos, con Pete Crow-Armstrong, de Chicago, despegándose rumbo al honor en la LN, mientras que el cubano Yordan Alvarez, de Houston, es la opción probable en la LA, aunque el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, también ha tenido una temporada fantástica. Alvarez aún tiene una oportunidad de lograr la rara Triple Corona. Lidera la LA en promedio de bateo con .313, pero sus 40 jonrones están a uno de Caminero y sus 99 carreras impulsadas están a seis de las de Pete Alonso, de Baltimore.

Para el premio Cy Young, el lanzallamas de Milwaukee Jacob Misiorowski y el as de Nueva York Cam Schlittler son los favoritos en la LN y la LA, respectivamente.

Las carreras por el Novato del Año también parecen definidas, con Sal Stewart, de Cincinnati, y su temporada de 110 carreras impulsadas como líder en la LN, y Kevin McGonigle, de Detroit, como favorito en la LA.

¿Cuál es el formato de playoffs de la MLB?

Hay 12 equipos que clasifican a la postemporada de la MLB, incluidos seis equipos tanto de la LA como de la LN. Los tres ganadores de división en cada liga reciben las siembras número 1 a número 3, ordenadas por récord de victorias y derrotas. Luego, los tres equipos de comodín reciben las siembras número 4 a número 6, también ordenadas por récord de victorias y derrotas.

Los dos mejores equipos con el mejor récord tanto en la LA como en la LN avanzan automáticamente a la Serie Divisional. Los otros ocho equipos juegan la Serie de Comodines, que es un formato al mejor de tres y comienza el martes 30 de septiembre. Tanto en la LA como en la LN, el sembrado número 6 viajará para enfrentar al sembrado número 3, mientras que el sembrado número 5 va contra el número 4. El sembrado más alto es anfitrión de los tres juegos.

Los ganadores avanzan luego a la Serie Divisional al mejor de cinco, seguida por la Serie de Campeonato de Liga al mejor de siete y una Serie Mundial al mejor de siete entre los ganadores de la LA y la LN.

¿Cuál es el calendario de la postemporada de la MLB?

Ronda de Comodines: 29 de septiembre-1 de octubre (NBC/Peacock)

Serie Divisional: 3-10 de octubre (LA en TBS, LN en FOX/FS1)

Serie de Campeonato: 11-20 de octubre (LA en TBS, LN en FOX/FS1)

Serie Mundial: 23-31 de octubre (FOX)

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial?

Los Dodgers (+220) son los favoritos para conquistar un tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros (+600), Yankees (+800) y Rays (+800) son considerados los principales contendientes.

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FUENTE: AP