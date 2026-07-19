Post Malone y Tom Cruise inician la clausura del Mundial

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El cantante Post Malone actúa durante la ceremonia de clausura del torneo, antes de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en East Rutherford (Nueva Jersey), cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP El grupo masculino surcoreano BTS actúa durante el espectáculo del descanso de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

El cantante británico y exintegrante de Take That, Williams, interpretó su himno de la FIFA “Desire”, con un conjunto deportivo azul adornado con pedrería. Lo acompañaron Nicole Scherzinger, integrante de Pussycat Dolls, y la cantante italiana Laura Pausini, con vestidos azules con lentejuelas. Williams había lanzado la canción hace un año, pero publicó una nueva versión con las dos artistas a principios de semana.

El streamer IShowSpeed fue el primero en salir al campo para interpretar su canción con temática de la Copa del Mundo, “Champions”, sobre una imagen del Edificio Empire State. Después apareció Post Malone, que caminó hasta el césped del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cubierto con una lona que mostraba el perfil urbano de Nueva York. Cantó una canción completamente nueva, “Chrome Heartbreaker”, y se le unió Swae Lee para interpretar su dueto de 2018 “Sunflower” en un escenario cargado de hexágonos en el centro del campo.

Tom Cruise, que también formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, los siguió con un discurso, vestido con polo y jeans.

“Hoy solo quedan dos equipos: ¡España!”, dijo Cruise, y se detuvo para escuchar los vítores antes de añadir: “¡y Argentina!”

“Celebremos un torneo que unió al mundo”, expresó.

La mayoría de los himnos nacionales se reprodujeron por altavoces durante el torneo, pero el domingo se interpretaron en vivo. Jennifer Hudson, ganadora de un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) y presentadora de un programa de entrevistas, cantó el himno estadounidense “The Star-Spangled Banner”. Con un traje blanco ribeteado en rojo, blanco y azul, se colocó frente a una hilera de banderas del mundo y cantó a capela antes de que se le sumara una banda de metales.

Spanish Brass interpretó la pieza instrumental de España “La Marcha Real”, seguida del “Himno Nacional Argentino”, cantado por la estrella pop María Becerra, vestida con un traje vaporoso que recordaba a la bandera argentina. La Copa del Mundo llevará un ambiente de Super Bowl a su primer espectáculo de medio tiempo. Además de los artistas principales Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, también está previsto que actúen personajes de “The Muppets”, la estrella del afrobeats Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel y el coro escolar PS22 —este último acompañado por Coldplay, cuyo líder, Chris Martin, curó la actuación de 11 minutos del medio tiempo. ___ Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí FUENTE: AP