Porzingis lidera a los Warriors y corta una racha de cinco derrotas al vencer a los Wizards

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Kristaps Porzingis (7), de los Warriors de Goden State, se alza para encestar sobre Jamir Watkins (5) y Anthony Gill, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Golden State no contó con Stephen Curry (rodilla derecha), Jimmy Butler (rotura del ligamento cruzado anterior derecho), Seth Curry (ingle izquierda) ni Al Horford (distensión en la pantorrilla izquierda). Los Warriors tienen casi asegurado terminar en la ronda de play-in de la Conferencia Oeste, pero importa en qué lugar quedas dentro de ese grupo de cuatro, y pudieron frenar su mala racha ante los flojos Wizards.

Washington ha perdido 12 seguidos, pero los Wizards aún no han caído al último lugar del Este porque Indiana ha encadenado 13 derrotas.

Los Warriors dieron descanso a Draymond Green, Porzingis y Melton en la derrota del domingo en Nueva York, y esos tres pudieron ayudarlos en la segunda noche de esta serie de partidos en noches consecutivas. Golden State llegó a tener ventaja de 17 en el segundo cuarto antes de que los Wizards reaccionaran y se acercaran a dos. Al descanso, el marcador era 64-57.

Golden State ganaba por 15 al inicio del cuarto periodo antes de que los Wizards hicieran un último intento. No pudieron acercarse a menos de cinco.

Trae Young anotó 21 puntos en 21 minutos para Washington.

Bub Carrington, de Washington, recibió su segunda falta técnica cuando quedaban 5:10 del tercer cuarto y fue expulsado.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP